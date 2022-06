El Girona ha encarit els preus dels abonaments. Per a un abonat sènior el preu més econòmic són els 300 euros (més els 50 de soci) per a un gol. Entre els clubs que ja han publicat la seva campanya d’abonaments, el Cadis és un dels més cars amb preus que van entre els 450 i els 1.325 euros, però premia els socis que ja ho eren a Segona B (2015) amb una tarifa de 90 euros. A la franja més alta també hi ha el València (de 330 a 1.604 euros), l’Espanyol (de 300 a 1.300) o el Madrid (de 266 a 2.146). Els més barats serien el Getafe (de 140 a 450), el Mallorca (de 180 a 560) i la Reial Societat (de 240 a 675).