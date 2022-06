L’Uni s’inscriu a l’Eurolliga

L’Spar Girona ha formulat la inscripció per a l’Eurolliga d’aquesta temporada i ara resta a l’espera de la confirmació per part de la FIBA dels equips que en formaran part, i el format que tindrà. Segons ha confirmat el director general de l’Uni, Xavi Fernández, «nosaltres hem confirmat el nostre interès per jugar l’Eurolliga i sembla que la setmana que ve la FIBA confirmarà definitivament els equips». El que sí que tenen força assumit a Fontajau és que caldrà passar per una prèvia per aconseguir la plaça definitiva, ja que les dues de classificació directe seran per l’Avenida, campió de lliga i Copa, i el València, que va ser finalista de lliga.

«Estem amb l’expectativa de veure què ens acaba tocant, molt probablement haurem de fer la prèvia, però caldrà saber quin format té, si una eliminatòria d’anada i tornada, o una bombolla en sistema de concentració», detalla Fernández, que no obstant això, subratlla que per al club «no seria cap drama si no acabem a l’Eurolliga i hem d’anar a l’Eurocup». El director general subratlla que «evidentment la primera opció és intentar millorar la sisena posició del rànquing FIBA que tenim ara igualats a d’altres clubs, però també és cert que hi ha vida més enllà de l’Eurolliga». Seria la tercera participació seguida de l’Uni a la màxima competició continental, que a més ha coincidit en les dues darreres temporades amb el bitllet per als quarts de final (és a dir, situant el club entre els vuit millors de la competició, quedant a les portes de la Final Four a mans del Perfumerías Avenida). Fa dues temporades ja s’hi va arribar superant el Sepsi romanès a la fase prèvia, i en aquest sentit Fernández recorda que «aquella era una eliminatòria assequible, però per exemple l’any passat el València va haver de jugar contra Bourges i Schio en una bombolla i no té res a veure una cosa amb l’altre». El que està clar és que a la propera Eurolliga no hi seran els equips russos, que ja van ser eliminats la temporada passada fruit de la invasió d’Ucraïna. Mentre es confirma la situació de l’Spar Girona a Europa, al club segueixen treballant en la confecció de la plantilla. L’Inici de la pretemporada està previst per a finals d’agost o primers de setembre, amb la vista posada al primer partit oficial, en Lliga Catalana, contra el Barça a Fontajau el primer cap de setmana d’octubre. També treballa el club en la renovació d’abonats, un procés que acabarà el 31 d’agost i que tot seguit, al setembre, donarà pas a l’entrada de tots els aficionats que ho vulguin. «No hem arribat al miler de renovacions, però tenim marge, anem fent, i al setembre anirem a captar nous socis», va dir Xavi Fernández.