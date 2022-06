La prioritat és l’entrenador

Confirmar el nom de l’entrenador que dirigirà la temporada que ve el Bàsquet Girona en el seu debut a l’ACB és, ara per ara, la prioritat absoluta a Fontajau. No hi haurà, per tant, moviments d’altres o baixes de jugadors fins que se sàpiga qui ocuparà la banqueta i, per tant, pugui planificar amb el club quina plantilla es vol construir. Només dos noms es poden donar pràcticament per segurs: Marc Gasol, a qui el Barça ha alliberat renunciant als drets que encara tenia sobre seu des del 2008, i Maxi Fjllerup, que al costat del pivot ha sigut un dels grans artífexs de l’ascens. De fet quan va arribar a mitja temporada procedent del Palma una de les condicions era quedar-se a Girona en cas de fer el salt a l’elit.

Jordi Sargatal no seguirà a la banqueta tot i que el club el mantindrà fent d’altres funcions i tampoc seria descartable que fins i tot seguís al cos tècnic del primer equip. A partir d’aquí el càsting està obert i sobre la taula de Marc Gasol, com a president, hi han arribat desenes d’oferiments. Un dels noms que ha sonat és el de Pedro Martínez, que ja havia entrenat el pivot a l’Akasvayu (2007/08) en l’última temporada abans de la fallida d’aquell projecte. Des del 2019 ha dirigit el Baix Manresa amb resultats molt notables, com per exemple, arribar aquesta temporada a la final de la Champions. Ara té la possibilitat de renovar, però encara no ha decidit el futur vistes les altres ofertes que té. Martínez va marxar ahir als Estats Units convidat pels Sacramento Kings per veure de primera mà com treballa aquesta franquicia de la NBA. En declaracions a RAC-1 va detallar que encara no havia pres cap decisió sobre el seu futur.

Un altre dels entrenadors que s’havia vinculat amb el Bàsquet Girona és Jaume Ponsarnau, habitual aquesta temporada a Fontajau en els partits de l’equip a la LEB Or i que tampoc es va perdre la Final Four ni l’ascens. Però Ponsarnau ja s’ha compromés amb el Bilbao. La decisió sobre qui és el nou entrenador no es pot demorar gaire perquè serà a partir d’aquesta quan es podrà començar a construir l’equip. Jugadors com Èric Vila o Franch tenen contracte i interessen, però no se’ls confirmarà fins que hi hagi l’ok del nou preparador. També caldrà estudiar el cas d’Albert Sàbat, a qui no es descarta oferir la renovació.

Per altra banda ahir el Bàsquet Girona va engegar el procès per renovar l’abonament. Els socis d’aquesta temporada tenen temps fins demà al vespre per tramitar-ho des de la plana web.