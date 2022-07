Paula Badosa va sumar ahir la seva segona victòria a Wimbledon amb una contundent i sòlida actuació davant la romanesa Irina Bara, a la qual va sotmetre per 6-3 i 6-2. Badosa, que arribava amb dubtes al torneig londinenc, està trobant el seu ritme a l’herba, amb dues victòries més que convincents.

Tot i la seva condició de quarta cap de sèrie, Badosa no partia com una de les favorites per la seva escassa preparació; només va jugar un partit en herba des que va perdre a Roland Garros, per les molèsties que va patir en el genoll a París, i perquè mai havia passat de vuitens al torneig britànic. La gironina necessitava confiança en les primeres rondes i la va aconseguir. Dos triomfs per la via ràpida, en el primer es va deixar tres jocs i en el segon, tan sols cinc.

Va estar impecable en el servei, fregant el 90% de punts guanyats amb el primer servei, i només va haver d’enfrontar-se a una pilota de trencament. Bara, això sí, no és una especialista en herba i la seva victòria a la primera ronda va ser la primera de la seva carrera en aquesta superfície, als seus 27 anys. En hora i quart, Badosa va certificar el seu pas a la tercera ronda, on es pot trobar la txeca Petra Kvitova, dues vegades guanyadora de Wimbledon.

Per la seva banda, Rafael Nadal va resoldre el seu pas a la tercera ronda de Wimbledon sense jugar un gran partit vencent el lituà Rikardas Berankis per 6-4, 6-4, 4-6 i 6-3. Per 11a vegada el tennista balear estarà a la tercera ronda d’un torneig que ha guanyat el 2008 i el 2010. Aquest dijous ha sumat, a més, la victòria número 307 en un Grand Slam.