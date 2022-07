La Lliga Catalana ACB tornarà a celebrar-se, 27 anys després, a la ciutat de Tarragona. Enguany, el Palau d’Esports Catalunya de la capital del Tarragonès serà l’escenari, dimarts 20 i dimecres 21 de setembre, d’aquesta 43a edició, corresponent a la temporada 2022-23. Com a la darrera campanya, la competició adoptarà novament el format de Final a Quatre (semifinals i Final) i comptarà amb la participació del Manresa, el Barça, el Joventut i el Bàsquet Girona.

Les semifinals es celebraran dimarts 20 de setembre (horari encara per confirmar) i enfrontaran el BAXI Manresa contra el Joventut de Badalona i el Barça amb el Bàsquet Girona. Els guanyadors d’aquests partits es classificaran per a jugar la gran final, que tindrà lloc l’endemà dimecres 21 de setembre. Tots els partits s’emetran en directe per Televisió de Catalunya a través del seu canal Esport3.

L’actual campió és el conjunt manresà, que va alçar el títol com amfitrió del 2021 en superar el bloc blaugrana per un 81-70 en la final disputada al Pavelló Nou Congost. Amb aquest triomf, els bagencs van sumar la seva 3a Lliga Catalana ACB en un campionat que domina, amb un total de 22 victòries, el club barcelonista. Pel que fa el combinat badaloní, aquest acredita 11 corones mentre que el planter gironí, que és el vigent guanyador de la Lliga Catalana LEB Or, s’estrenarà en aquesta apassionant 43a edició a la màxima categoria.

El Palau d’Esports de Tarragona, que es va inaugurar al 2018 en motiu dels Jocs del Mediterrani i presenta un aforament màxim de 5.000 espectadors, es reobrirà amb aquest gran esdeveniment esportiu, després de la cessió definitiva d’aquesta instal·lació a l’Ajuntament de Tarragona, per part de la Generalitat.

La celebració de la Lliga Catalana ACB esdevindrà el retorn del bàsquet d’elit estatal en aquest recinte, que va albergar el Circuit de Pretemporada Movistar 2018 amb presència de clubs de referència com el Baskonia, el Tenerife, el Saragossa o el Breogán. El Bàsquet Girona debutarà a la Lliga Catalana ACB, competició que l’antic CB Girona va guanyar en dues ocasions (1996 i 2006) durant els seus 20 anys a l’elit.