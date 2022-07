Els Mossos d’Esquadra expliquen en un informe adjuntat a la causa del ‘Barçagate’, al qual ha tingut accés l’Agència EFE i SER Catalunya, que «abans i després de la cancel·lació dels treballs amb Nicestream Josep Maria Bartomeu hauria ordenat pagaments a periodistes afins, fins i tot falsificant factures». I afegeixen que «aquests periodistes actuarien [...] per defensar-lo a ell (amb referència a Bartomeu) i difamar candidats rivals que es presentaven a les eleccions del FC Barcelona». L’expresident ha presentat al Jutjat al·legacions, considerant que els Mossos fan valoracions sense aportar cap prova.

Bartomeu ha expressat que «és absolutament i radicalment fals» que pagués periodistes i demana els Mossos que aportin «de manera immediata» les proves d’aquestes acusacions.

D’altra banda, els Mossos certifiquen que el FC Barcelona va demanar la creació dels perfils no oficials a les xarxes socials per protegir Bartomeu i difamar gent de l’entorn blaugrana. El cos policial ha arribat a aquesta conclusió després d’analitzar els dispositius tecnològics d’alguns dels investigats per presumpta administració deslleial i corrupció entre particulars en aquest cas.

A més, en el mateix informe dels Mossos també s’assegura que «s’han localitzat nombrosos missatges en els quals es fa referència a la manipulació de la informació que s’havia d’entregar a PwC per a l’elaboració del seu informe i a l’ocultació intencionada dels informes de Nicestream a la policia, el jutjat i PwC».

En aquest sentit, els Mossos aporten un document en el qual es pot comprovar com es va modificar l’original de l’encàrrec que el club va enviar a Nicestream el 2017, quan va començar a treballar per a l’entitat blaugrana. En la versió que va rebre l’empresa encarregada de fer l’auditoria externa del ‘Barçagate’, PriceWaterHouseCoopers (PwC), figuren fins a tres canvis al cronograma de treball.

Són els següents: a l’original es parla de ‘Blindatge JMB’ (Josep Maria Bartomeu) i en la versió del 2020 es fa referència a ‘Blindatge Reputacional JMB & FCB’; a l’original apareix ‘Creació de canals no oficials’ i en la versió del 2020 s’esborra aquesta línia del cronograma; a l’original s’escriu ‘Intervenció, operació i SEO’ i en la versió del 2020 es canvia per ‘Identificació de canals influents més no oficials i gestionats’.

Els Mossos també asseguren que amb el treball de Nicestream «a qui es pretenia blindar era al sr. Bartomeu i no al FC Barcelona», el contrari del que han sostingut les defenses durant el procés d’instrucció que està previst que finalitzi el 29 de juliol.