Un dels club que estava molt pendent al desenllaç del cas del Costa Brava és el Girona. L’entitat blanc-i-vermella estaria interessada en adquirir una de les vacants que quedin a Segona RFEF, després de quedar-se a les portes de l’ascens per segona temporada consecutiva en perdre la final autonòmica del play-off contra l’Olot. A més a més, l’ascens del primer equip a Primera Divisió incrementa l’interès per competir en una categoria superior. El Girona pot demanar a la RFEF que li adjudiqui una plaça si per impagaments n’hi ha alguna en aquesta categoria.