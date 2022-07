A Joan Laporta, el president del Barça, li van sobrar ahir 10 hores del darrer dia. L’últim dia que el club tenia per tancar la venda del 10% dels drets de televisió per als propers anys. Van arribar diners americans, a través de Sixth Street, un fons d’inversó que ja té com a soci el Madrid en un altre projecte, per treure el Barcelona de l’UCI econòmica en què habitava per la desastrosa gestió de Josep Maria Bartomeu. Rep 207,5 milions d’euros, per això evita tancar un tercer exercici econòmic amb pèrdues.

«Amb aquesta operació, el Barça genera una plusvàlua de 267 milions d’euros per a la temporada en curs. Sixth Street n’invertirà inicialment 207,5», va subratllar el club al comunicat oficial (no hi va haver roda de premsa del president, ni tan sols imatges) on va oficialitzar l’acord amb el fons d’inversió nord-americà, que li permet acabar amb superàvit, que podria ser de fins a 100 milions d’euros. Queda, doncs, activada la primera venda d’actius, palanca que diria Laporta, per redreçar la delicada situació econòmica que ofega el club.

Aquesta injecció econòmica és el primer pas fet per la directiva, que va rebre l’aval dels compromissaris (un 84% el van recolzar) a l’assemblea extraordinària realitzada fa un parell de setmanes. Però aquesta pluja de diners americans no obre la porta per generar prou fair play salarial, que permeti a Mateu Alemany, director de futbol, acudir amb garanties al mercat de fitxatges. El club necessita activar una altra venda d’actius (queda el 15% restant dels drets de televisió), per obtenir entre 350 i 400 milions més que clarifiquin el panorama. «Estem activant les palanques econòmiques i executant la nostra estratègia pacient, sostenible i eficient per enfortir la base financera del club», va explicar Laporta al comunicat on també s’incloïen declaracions d’Alan Waxman, confundador i CEO de Sixth Street. «Creiem en l’estratègia que Laporta i el Barcelona estan implementant i estem orgullosos que un dels clubs més premiats ens hagi escollit per ser el seu soci i proveïdor de capital», va apuntar l’executiu.

A diferència del que va passar amb el seu acord amb el Madrid signat el maig passat, on sí que hi va haver imatges de la cita entre Florentino i Waxman, el Barça va escollir una via molt més discreta, confirmant el pacte amb Sixth Streeta mitjançant un comunicat a les seves xarxes socials. «És un inversor experimentat en esports i mitjans globals i un soci que aportarà coneixement i recursos significatius alhora que ens permetrà gestionar de manera independent les nostres operacions», va dir Laporta, que va esquivar l’acord amb CVC que li reclamava Javier Tebas (270 milions per l’11%, però a 50 anys) per rebre’n 267, encara que en 25 anys i pel 10%.

Salva així, a més, el president del Barça el primer match-ball perquè acaba el curs 21-22 amb superàvit després d’encadenar 578 milions de pèrdues les dues últimes temporada. Ara, amb números verds al balanç, ha de vendre el 15% restant dels drets de TV i el 49,9 % de BLM, l’empresa de marxandatge, per tenir diners que li permetin fitxar. I encara ha de rebaixar la massa salarial (és de 560 milions i hauria de ser de 400) per donar a Xavi el que demana i necessita.