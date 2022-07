Els Mossos d’Esquadra expliquen en un informe adjuntat a la causa del «Barçagate», al qual ha tingut accés l’Agència EFE i SER Catalunya, que «abans i després de la cancel·lació dels treballs amb Nicestream Josep Maria Bartomeu hauria ordenat pagaments a periodistes afins, fins i tot falsificant factures». I afegeixen que «aquests periodistes actuarien […] per defensar-lo a ell (en referència a Bartomeu) i difamar candidats rivals que es presentaven a les eleccions del FC Barcelona». L’expresident blaugrana va presentar de manera immediata al·legacions al jutjat, considerant que els Mossos fan valoracions sense aportar cap prova.

Bartomeu expressava que «és absoluta i radicalment fals» que pagués a periodistes i demanava als Mossos que aportin «de manera immediata» les proves d’aquestes acusacions. Els Mossos certificaven, per banda, que el Barça va demanar la creació dels perfils no oficials a les xarxes socials per protegir Bartomeu i difamar alhora determinats actors de l’entorn blaugrana. El cos policial català ha arribat a aquesta conclusió després d’analitzar els dispositius tecnològics d’alguns dels investigats al Barçagate per presumpta administració deslleial i corrupció entre particulars en aquest cas.