L'esportista de Begur, Paula Badosa, ha aconseguit la millor victòria de la seva carrera a Wimbledon en derrotar a la txeca Petra Kvitova (7-5 i 7-6 (4)) per aconseguir la segona setmana de Wimbledon per segon any consecutiu.

Badosa, que en vuitens es mesurarà a la romanesa Simona Halep, s'ha tret una de les seves malediccions en la superfície i ha inclinat per primera vegada a un cap de sèrie, que a més sosté en les seves vitrines dos títols a Londres, en 2011 i 2014. El debut de Badosa en la pista central va acabar de la millor forma possible, amb el seu accés a la segona setmana del torneig, on ja va estar i va perdre l'any passat. La seva pròxima rival serà la romanesa Simona Halep, que va vèncer a la polonesa Magdalena Frech (6-4 i 6-1) i s'enfrontarà a l'espanyola per segona vegada en la seva carrera. Badosa i Halep es van veure les cares en el passat torneig de Madrid, amb victòria per a la romanesa per 6-3 i 6-1. Aquesta és la cinquena vegada en la seva carrera que arriba a la segona setmana d'un Gran eslam, només va avançar a quarts de final en Roland Garros 2021.