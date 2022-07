Alejandro Valverde ha estat atropellat aquest dissabte a Múrcia amb dos ciclistes més. Segons les primeres informacions, el vehicle que ha atropellat als corredors ha fugit. Els ciclistes han quedat estesos a terra i de seguida s'ha trucat als cossos policials i d'emergències. Els metges han atès els tres corredors en el mateix lloc de l'atropellament. El conjunt Movistar ha informat de l'accident, que s'ha produït aquest dissabte, a la localitat murciana d'Alcantarilla.

Sense fractures

Valverde ha estat traslladat a un centre hospitalari on està sent atès. El seu estat no és greu, segons les primeres dades aportades pel conjunt Movistar igual que els corredors que l'acompanyaven. No hi ha fractures ni ferides greus però el corredor romandrà 24 hores ingressat i en observació.