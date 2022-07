La Federació Catalana de Futbol va fer públiques ahir les agrupacions territorials de la Primera Catalana masculina per a la nova temporada 2022-2023. La categoria comptarà amb un total de 48 equips, distribuïts en tres grups de competició, formats per 16 conjunts cadascun i amb força presència gironina.

L’inici de la lliga a la Primera Catalana està prevista pel primer cap de setmana d’octubre, els dies dissabte 1 i diumenge 2. Aquestes agrupacions són de caràcter provisional, abans que es produeixi el sorteig del calendari de partits.

El Grup 1 serà el que acollirà els conjunts de les comarques gironines que comparteixen aquesta mateixa categoria. Els recent ascendits Can Gibert i Bosc de Tosca s’estrenaran en una divisió amb clubs històrics del futbol català com el Figueres o el Palamós. També hi jugaran el Banyoles, el Bescanó, el Lloret i l’Escala.

En total, vuit conjunts de les comarques gironines, que també s’enfrontaran a altres equips de la província de Barcelona com el Caldes de Montbui, el Mataró, el Granollers, el Manlleu, el Mollet, el Parets, el Torelló i el Vic.

D’altra banda, el Grup 2 el conformaran clubs de Ponent, de les Terres de l’Ebre i de Barcelona i la seva àrea metropolitana. La composició del Grup 2 és la següent: Alpicat, Balaguer, At. Lleida, Guineueta, Horta, Igualada, Mollerussa, Pirinaica, Rubí, Sabadell B, Sant Mauro, Sant Cugat, Sants, Tàrrega, Turó Peira i Llefià.

Per últim, el Grup 3 l’integraran equips de les comarques de Tarragona, del Baix Llobregat, del Garraf i de Barcelona ciutat. La composició serà: Ascó, Sant Just, Cambrils, Can Vidalet, El Catllar, Europa B, Martorell, Molins de Rei, Prat B, Reddis, Santboià, Santfeliuenc, Sarrià, Valls, Viladecans i Vilanova i la Geltrú.