L’Spotify Camp Nou ja sona

El Camp Nou ja no és el Camp Nou a seques. Com tants estadis al món, una marca comercial s’associa des d’ahir a casa del FC Barcelona. Caldrà anar acostumant-se a l’Spotify Camp Nou, aprovat pels compromissaris el 3 d’abril i que ara ja és una realitat per almenys els propers 12 anys. Una magnífica lona que reemplaça l’anterior de Rakuten visualitza la nova era des de primera hora del matí d’ahir. Ansu Fati, Pedri i Aubameyang (una picada d’ullet al seguidor de l’Arsenal que és el suec Daniel Ek, fundador d’Spotify?) posen la cara al costat d’Alexia Puetllas, Aitana Bonmatí i Mapi León a una aliança comercial considerada molt atractiva per a les dues parts.

Davant la lona es passejava ahir l’anglès Mark Hazan, vicepresident i cap global de desenvolupament de negocis premium de la plataforma de música per streaming. Assaboria la plasmació d’un acord inèdit per al Barça però també per a la companyia. No és una companyia aèria o una companyia d’assegurances acostumada a emprendre grans patrocinis. Aquesta és una inversió molt seriosa. A banda d’adjectivar l’Estadi, Spotify apareixerà a la frontal de la samarreta del primer equip masculí i del femení (per 4 anys) i a la samarreta d’entrenament (per 3 anys).

«És molt nou per a nosaltres. Mai no hem fet un patrocini així i a aquesta escala al món de l’esport. Crec que és una aliança perfecta. Música i futbol. Són dues passions que tothom estima, i units amb el FC Barcelona, ​​l’abast global del qual és únic, estic segur que ens proporcionarà excel·lents oportunitats», va explicar Hazan, que ahir es va calçar les botes per jugar un partit a la gespa del vetust estadi per estrenar el pacte.

L’acord reportarà al necessitat Barça de Joan Laporta uns 275 milions en els 12 anys. Són unes xifres aproximades per la confidencialitat discutida de l’operació. El vicepresident de la companyia ratificava ahir que aquest secretisme respecte als números forma part de «la cultura, l’ADN dels qui som, és com operem amb tots els nostres socis, i el Barça ens ho va respectar i els ho agraïm».

Oberts a experiments

Spotify, pel que va explicar Hazan, planeja com a repte convertir el Camp Nou en un lloc d’experiències musicals que té per veure. «Volem provar diferents coses. Al nucli del que volem fer hi ha els artistes i trobar maneres de promocionar-los a través de totes les plataformes que ens ofereix el club i l’estadi». És de suposar que amb el recinte reformat els suports creixeran, amb més pantalles, per exemple. De moment, el nom es veurà a les grades, les banquetes, la sala de premsa i altres llocs visibles.

«Volem, per exemple, experimentar amb la samarreta i promoure els artistes i els futbolistes d’una manera que no s’ha fet mai». Preparem-nos, doncs, que un artista o un llançament musical concret ocupi la frontal de la samarreta en determinades trobades. Amb quin artista començaran? No ho sap o no ho vol precisar. Sí que constata que li agradaria que això passés en un partit rellevant. Alhora, a la companyia li agradaria convertir el Camp Nou en escenari de com més concerts millor. «Ja han actuat aquí estrelles com U2 o Springsteen», exemplificava per fer notar que es coneix els precedents Hazan, que com Daniel Ek reconeix que sempre ha estat seguidor de l’Arsenal.

Spotify obre la via dels grans acords a la venda d’actius per remuntar la situació econòmica blaugrana. L’ha seguit Sixth Street per una part dels drets de TV i en vindran altres per sortir a la superfície com més aviat millor.