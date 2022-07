Marc Gasol, president i jugador del Bàsquet Girona, figura en la relació de basquetbolistes que han comunicat a l'ACB "la seva intenció de retornar a les competicions" en la temporada 2022-23.

L'associació de clubs ha fet avui pública la llista de jugadors subjectes a dret de tempteig i la d'aquells que desitgen tornar a competir en la màxima categoria la temporada que ve, Gasol entre ells.

El guanyador del títol de l'NBA el 2019 i doble campió mundial amb la selecció espanyola el 2006 i 2019 va eludir pronunciar-se sobre el seu futur el passat 19 de juny, quan el Bàsquet Girona va aconseguir l'ascens a la lliga ACB.

Marc Gasol té 37 anys. Després de passar pel Barcelona i el Girona i després de tretze temporades a l'NBA, el pivot barceloní va obrir una segona etapa a Espanya en tornar el 2021 al Bàsquet Girona, que també presideix.

El seu club d'origen, el FC Barcelona, "no manté la seva oferta qualificada, per la qual cosa el jugador queda lliure per fitxar per un altre equip", va indicar l'ACB.

Al costat de Gasol, desitgen retornar a l'ACB els jugadors Eric Vila (els seus drets són del FC Barcelona), Angelo Caloiaro (Oradoiro), Conner Frankamp (UCAM Murcia), Patricio Garino (Baskonia), Nikola Kalinic (València) i Mindaugas Kuzminskas (Màlaga).

Quant als jugadors subjectes a dret de tempteig, són 22 els jugadors inscrits pels clubs en aquesta llista.

Fins al 14 de juliol es podran presentar ofertes per qualsevol d'ells i els clubs d'origen tindran cinc dies més per decidir si desitgen igualar-les.

Els jugadors subjectes al dret a tempteig són els següents:

Wade Baldwin IV, Saski Baskonia; Dairis Bertans, R. Betis, Laurynas Birutis, Obradoiro CAB; Vladimir Brodziansky, Joventut Badalona; Kwan Cheatham, Baloncesto Fuenlabrada; Shannon Evans, R. Betis; Damien Inglis, Basket Bilbao Berri; Juan Núñez, Reial Madrid; Anzejs Pasecniks, R. Betis; Filip Petrusev, Saski Baskonia; Dusan Ristic, Baloncesto Fuenlabrada; Kassius Robertson, Obradoiro CAB; Philip Scrubb, Obradoiro CAB; Thomas Scrubb, Obradoiro CAB; Yankuba Sima, Bàsquet Manresa; Leo Meindl, Baloncesto Fuenlabrada; Isaiah Taylor, UCAM Múrcia; Jacob Wiley, R. Betis; Juan Pablo Vaulet, Bàsquet Manresa; James Webb III, UCAM Múrcia; Derek Willis, Joventut Badalona; i Arturs Zagars, Joventut Badalona.