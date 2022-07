Paula Badosa ja és als vuitens de final del torneig de Wimbledon. S'hi ha plantat decidida, amb pas ferm, capgirant els moments més adversos i superant proves de nivell. Aquesta mateixa tarda ha superat Petra Kvitova, la guanyadora del 2011 i 2014 i ho ha fet després de dues hores i cinc minuts. Només s'han necessitat dos sets, però un i altre han sigut ben igualats. Ara, la tenista de Begur, si el que vol és accedir als quarts de final, ja sap que haurà de batre una altra campiona: Simona Halep.

L'any passat, Badosa també va atrapar els vuitens. Aquesta vegada, té ganes d'anar més enllà. Ha quedat ben clar quan avui, tot i anar perdent per 3-5 en un primer set que semblava dat i beneït, ha reaccionat a temps i ha capgirat la dinàmica. S'ha acabat imposant per 7-5 i després, nou frec a frec, per endur-se el partit amb un altre pols de poder a poder: 7-6 (4). Kvitova, de 32 anys i ara mateix la número 26 del món, no ha pogut amb la gironina, que s'ha mostrat força irregular durant el primer tram de temporada.

Ara, no competirà fins dilluns, però de nou li tocarà un test d'alçada per provar la seva ambició. L'obstacle per arribar als quarts de final és la romanesa Simona Halep, que va desfer-se de la polonesa Magda Frech per 6-4 i 6-1. Halep va proclamar-se campiona de Wimbledon el 2019 i, a més a més, el passat 30 d'abril ja va superar Badosa en el Madrid Open: 6-3 i 6-1.

Obrint una mica el prisma, tot queda ben obert perquè la polonesa Iga Swiatek, número u del món i principal favorita a la victòria final, ha quedat eliminada. Ha caigut amb la francesa Alizé Cornet (6-4 i 6-2) i d'aquesta manera posa el punt i final a una ratxa de 37 victòries consecutiva.

En clau gironina, una bona notícia i una altra de negativa. Aliona Bolsova, fent parella amb l'estatunidenca Ingrid Neel, no ha pogut superar la segona ronda del quadre de dobles i ha vist com la seva aventura a Londres ha escrit el punt i final. El tàndem format per Coco Vandeweghe i Alison Riske ha sigut massa: 7-6 i 6-3.