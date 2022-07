Laporta, a banda de mostrar-se més «tranquil» amb la situació econòmica actual, també va valorar el mercat de fitxatges. Va explicar que dimecres i dijous seran presentats Franck Kessié i Andreas Christensen, respectivament, al mateix temps que assegurava que el club està parlant amb el Leeds per Raphinha, l’arribada del qual no exclou la continuïtat de Dembélé.

Del francès va recordar que «ara ja no és jugador del Barça», que se l’aprecia «molt» i que ha fet «una última mitja temporada a un nivell molt alt», tot afegint que la discussió és «bàsicament econòmica». Fins i tot va dir que no hi ha cap «intenció de vendre» el migcampista Frenkie de Jong, un dels «millors» en la seva posició, explicant que farà «el que calgui» perquè continuï. Va informar que la renovació de Gavi va «molt bé» i va confirmar que Rafa Màrquez dirigirà el filial.