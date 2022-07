El ciclista Alejandro Valverde i un dels seus companys d'entrenament habituals van patir ahir un accident quan rodaven pels voltants d'Alcantarilla (Múrcia) i tots dos es troben en bon estat, sense fractures ni «altres lesions de consideració«, segons va confirmar l’equip Movistar.

«Us confirmem que Alejandro Valverde i un dels seus companys d’entrenament habituals s’han vist involucrats en un incident quan rodaven a Alcantarilla», va explicar la formació mitjançant un comunicat.

Valverde va ser sotmès a proves en un centre mèdic de la zona, com també el seu company, i en el cas del primer es mantindrà 24 hores en observació per verificar el seu estat i posteriorment serà donat d’alta si no hi ha cap problema. «Tots dos es troben bé, sense fractures ni altres lesions de consideració«, va sentenciar Movistar sobre l’estat de salut dels corredors.

Valverde i el seu company haurien estat atropellats per un cotxe quan circulaven per la carretera RM-560 i el conductor hauria atropellat un tercer ciclista, també company del murcià, abans de deixar-los tirats a la carretera i fugir, segons informa La Opinión de Múrcia.

Poques hores després de produir-se aquest incident, el conductor del vehicle donat a la fuga es va entregar a la policia. El cap de l’equip Movistar, Chente García Acosta, va carregar amb duresa contra l’infractor: «En cap cas, el que no pot fer el conductor és escapar i no donar la cara».