Després de posar el punt i final a sis temporades a l’Espanyol, el porter Diego López es converteix en nou futbolista del Rayo Vallecano, on hi arriba lliure. Amb 40 anys, va quedar desvinculat del club blanc-i-blau, on hi va disputar 213 partits oficials. En el seu currículum hi apareixen equips com el Reial Madrid, Vila-real i Milan, entre d’altres.