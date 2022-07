Sempre hi ha una primera vegada per a tot i aquest cop li ha tocat a Carlos Sainz estrenar-se. El pilot de Ferrari, de 27 anys, tot just ahir va aconseguir la primera pole de tota la seva carrera. Va ser al circuit de Silverstone, on avui se celebrarà el Gran Premi de la Gran Bretanya, la desena prova del Mundial de Fórmula 1. Sainz, amb un temps d’1:40.983, en va fer prou per ser més ràpid que ningú i va saber adaptar-se a un temps inestable i a una pluja que va fer acte de presència durant tota la qualificació.

Calçat amb un pneumàtic intermig, va cobrir els 5.891 metres del traçat anglès superant els registres del neerlandès Max Verstappen, que va ser 983 mil·lèsimes més lent. El pilot de Red Bull i vigent campió del món sortirà segon. Ho farà en tercera posició el Ferrari de Charles Leclerc. De la seva banda, Fernando Alonsoi el seu Alpine van aconseguir el setè millor registre.