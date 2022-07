Després d'haver jugat el millor partit de la seva carrera a Wimbledon, contra la txeca Petra Kvitova, Paula Badosa va oferir aquest dilluns la seva pitjor cara davant l'exnúmero un i antiga campiona del torneig Simona Halep, qui es va desfer de la gironina sense majors dificultats en una hora de joc (6-1 i 6-2).

Només en el primer joc del partit va poder veure's a una Badosa còmoda sobre la gespa. El seu joc en blanc al servei no va passar de ser un miratge. Halep va posar en marxa la trituradora amb la qual cuina els partits des del fons de la pista sense que la de Begur pogués oposar rèplica.

La romanesa la movia d'un costat a un altre de la pista, sense que Badosa pogués si més no col·locar les pilotes que li arribaven franques.

Badosa no acostuma a amagar les seves sensacions, i el seu llenguatge corporal deixava clar el seu estat anímic: mirades a la seva llotja, negació amb el cap, cops a les mans...

La primera manga es va tancar amb el joc més disputat, insuficient perquè Badosa escapés de la seva tònica dolenta.

Les coses van semblar canviar a l'inici del segon set. Després d'aconseguir el seu primer joc dels últims vuit al servei, Badosa va gaudir de la seva primera bola de trencament, que també seria l'última. Va arribar a conservar el servei una altra vegada més, però d'aquí endavant de nou el corró romanès li va denegar qualsevol esperança.

Asseguda amb la tovallola per sobre del cap i sacsejant el cap d'un costat a l'altre, de la mateixa forma en què sortiria de la pista, la catalana evidenciava que aquell no era el seu dia i retornava al record les males sensacions que arrossega en els últims mesos, i que semblaven dissipar-se a Londres.

Superada pel seu rival en tots els aspectes estadístics, Badosa només va aconseguir connectar set guanyadors (per 17 de Halep), al mateix temps que va cometre 21 errors no forçats, per 9 de la romanesa. Encara que potser la pitjor dada per a ella va ser que només va aconseguir el 46% dels punts amb el seu primer servei.

En cap moment va poder somiar Badosa a retornar-li a la seva contrincant la dolorosa derrota que li va infligir en el Masters de Madrid, quan ja llavors la va deixar en quatre jocs.

Halep va reconèixer després del partit que havia trobat molt a faltar jugar a Wimbledon, on no ho feia després de la seva victòria el 2019, primer per causa de la pandèmia i l'any passat per una lesió.

Ara, observa com té un quadre relativament fàcil per a revalidar aquell títol, encara que a quarts de final l'espera abans l'estatunidenca Amanda Anisimova, vintena cap de sèrie.

Badosa, per la seva banda, torna a sortir del torneig londinenc en vuitens de final, com l'any passat, amb una mescla de sensacions però el regust amarg de la seva dura derrota davant Halep.