El Bàsquet Girona encarrila el fitxatge d’Aíto García Reneses

Aíto García Reneses és l’entrenador que ha escollit Marc Gasol per dirigir el Bàsquet Girona en el debut a l’ACB. No hi ha encara res firmat, però també és veritat que es dona per fet que no hi haurà entrebancs i que l’operació es tancarà aquesta mateixa setmana. Trobar qui comandarà la banqueta és, ara per ara, la prioritat al club perquè d’això en depèn la resta de planificació d’una temporada molt exigent. Inicialment, Gasol havia pensat en Pedro Martínez, però l’expreparador de l’Akasvayu va rebutjar la idea i ha optat per seguir a Manresa. Descartat Martínez, el candidat número 1 va passar a ser Aíto, un veterà de les banquetes (farà 76 anys al desembre) que segueix al peu del canó.

El madrileny dirigia el Joventut el 2008, quan va ser el darrer rival de l’Akasvayu en els quarts de final dels play-off Des de finals de l’any passat García Reneses treballa al Joventut, on va tornar-hi per dirigir els entrenaments de tecnificació dels joves talents badalonins. El seu últim projecte professional va ser l’Alba de Berlín, club que va entrenar entre 2017 i 2021, a qui va dirigir a l’Eurolliga i amb qui va guanyar dos títols de lliga alemanys. Abans d’aquesta aventura a l’estranger, Aíto ho havia fet gairebé tot a l’ACB. La seva carrera va arrencar el 1983 al Joventut i des d’aleshores havia passat per les banquetes de Barça (14 temporades), Unicaja, Cajasol i Gran Canària, a banda d’una segona etapa a la Penya. Aíto havia decidit prendre’s la temporada passada com a sabàtica per decidir si es retirava de manera definitiva, però un cop conegut el projecte del Girona, estaria il·lusionat en allargar la seva carrera i tornar a treballar a la lliga Endesa. A l’ACB hi ha dirigit 1.077 partits en 28 temporades. 738 van acabar amb victòria, la resta, 339, en derrota. És el quart entrenador amb més títols d’aquesta competició al palmarès (9), després de Díaz Miguel, Lolo Sainz i Pedro Ferrándiz. En la seva carrera també va ser seleccionador espanyol i aquí s’ha de subratllar la plata que va guanyar als Jocs de Pequin de 2008 en una històrica final contra el Dream Team dels EUA, amb Kobe Bryant, Carmelo Anthony i LeBron James, entre d’altres estrelles (118-107). En aquella selecció hi va dirigir Marc Gasol, que des d’aleshores en guarda un magnífic record. L’ara pivot i president, l’agost de 2008, es preparava per debutar a l'NBA amb els Grizzlies després d’haver tancat una etapa de dos anys a Girona. Tenia, aleshores, 23 anys, i en aquella final va aportar 11 punts i 5 rebots. L’entrenador va dirigir Marc Gasol a la selecció espanyola plata als Jocs de Pequín del 2008 en la final contra els EUA L’últim rival de l’Akasvayu Com a curiositat, Aíto, que té tots els números per ser el tècnic del Girona en el retorn a l’ACB, va ser l’últim rival de l’antic projecte Akasvayu a la màxima categoria. El veterà entrenador dirigia aquell Joventut que va eliminar els gironins al play-off 2007/08 en el tercer partit. L’Akasvayu estava entrenat, per la seva banda, per Pedro Martínez, que també ha ocupat un lloc preferent en l’agenda de Marc Gasol a l’hora de trobar un recanvi per a Jordi Sargatal. Aíto ha conegut de primera mà el projecte que el pivot i president vol construir a Fontajau. No és una qüestió de diners i l’entesa està encarrilada. A partir d’aquí es podrà començar a construir l’equip. Marc Gasol hi serà. També Fjllerup i Èric Vila, i a partir d’aquí, serà el que decideixi l’entrenador. Es vol fer un projecte competitiu, i es posarà al volant un dels entrenadors més històrics i prestigiosos de la competició.