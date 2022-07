Amb la revisió mèdica a partir de les 9 del matí i amb el primer entrenament a les 7 del vespre, arrenca el Barça la temporada 22-23. Amb Xavi Hernández al capdavant des del primer dia per acabar una obra que va començar a construir al novembre; des que el dia 20 d’aquell mes va debutar com a entrenador davant l’Espanyol i s’apuntés el triomf gràcies a un penal transformat per Memphis.

Xavi no tindrà la plantilla que desitja per tornar a treballar. Tot i que va assenyalar fa temps les altes i les baixes que vol al vestidor, la seva voluntat amb prou feines s’ha complert. Hi trobarà les mateixes cares. Només se n’han anat els jugadors que acabaven contracte o cessió (Dani Alves, Luuk de Jong i Adama Traoré) i només tindrà un fitxatge: el de l’ivorià Franck Kessié, que serà presentat dimecres, segons va explicar Joan Laporta. A partir de dilluns següent, se sumarà el segon, Andreas Christensen, a qui s’espera dijous per presentar-lo.

Ningú més se n’ha anat i ningú més ve. De moment. Samuel Umtiti, Riqui Puig, Òscar Mingueza i el lesionat Moussa Wagué segueixen al club. Van ser comminats a buscar-se equip i, com que encara no l’han trobat, els han emplaçat que persisteixin i no deixin de negociar. El club els ha suggerit que no es presentin i aprofitin la setmana. Si segueixen sense sort, seran acollits el dia 11.

No se’ls espera ni a ells ni a Ousmane Dembélé, amb el contracte acabat, ni a Clément Lenglet ni a Neto Murara, però ells ja caminen a l’obra per tancar el traspàs o una cessió. El Barça, de moment, es confirma alliberant fitxes i massa salarial per tancar fitxatges ja pactats amb els futbolistes que ha demanat Xavi, però no amb els seus clubs.

Esperant més palanques

La tardança a l’obtenció d’ingressos extraordinaris i l’absència de traspassos retarden la remodelació del vestidor. Laporta només ha tancat la venda del 10% dels drets de televisió. Tot i el valor que tenen (207,5 milions d’euros) això no ha permès cap fitxatge. Kessié i Christensen arriben amb la carta de llibertat. Serà amb la venda d’un 15% addicional que el Barça es podrà asseure a negociar amb el Leeds (per Raphinha), el Chelsea (Azpilicueta i Marcos Alonso) i el Sevilla (Koundé).

La prioritat, però, és el pacte amb el Bayern per Robert Lewandowski. El davanter polonès està citat el dia 12 a Munic i totes les parts volen evitar el conflicte que suposaria que Lewandowski hagués d’acudir i renunciés a fer-ho per subratllar la seva postura de no seguir al conjunt bavarès encara que li queda un any de contracte per complir. L’últim reforç, la cirereta, per contra, seria Bernardo Silva. Un extra per a Xavi que depèn de l’adéu de Frenkie de Jong i si el seu possible traspàs deixa una quantitat apreciable. Sense sortir de Manchester, els diners que pagui l’United seran per al City.

De moment, Silva va al terreny de la utopia. La realitat és que Xavi es posarà a treballar amb mitja plantilla. Els lesionats (Piqué, Roberto, Dest, Eric, Pedri i Nico), ja estaran a punt, amb l’alta mèdica, per començar a lluitar per un lloc que serà cada cop més car. Ter Stegen, Arnau Tenas, Abde, Balde, entre d’altres, aniran a la cita. Els internacionals que van participar amb les seleccions al juny disposen d’una setmana més de vacances.