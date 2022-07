El retorn de Girona a la lliga ACB després de 14 anys d’absència ha aixecat una gran expectació. I ara ja es pot confirmar amb dades, perquè el procés de renovació d’abonaments que el club va fer la setmana passada es va tancar divendres amb un èxit espetacular: un 97% dels seguidors van renovar el seu carnet, xifra que equival a uns 1.500 abonats, aproximadament.

Avui el Bàsquet Girona obre el procés per a la resta de seguidors que no eren abonats el curs passat. El procediment i els preus són els mateixos, i s’ha de seguir a través de la plana web del club. Veure de nou la màxima divisió del bàsquet masculí espanyol es podrà fer per preus molt llaminers, d’entre 120 i 290 euros. L’última temporada de l’Akasvayu l’abonament més barat, a fons, valia el mateix que ara el més car del Bàsquet Girona.

Vista la bona resposta que ha tingut la campanya de renovacions, al club estan molt satisfets i també esperen una bona rebuda del procés que arrenca avui. Amb 1.500 seguidors ja assegurats, l’expectativa de superar els 3.000 abonats pel debut a l’ACB és ben real. A finals de mes la lliga sortejarà el calendari i es coneixeran els horaris dels partits. Bàsicament hi ha dues franges de tarda i vespre els dissabtes, i diverses el diumenge, des del matí, fins a primera hora de la tarda o vespre.