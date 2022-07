El Barcelona ultima la venda del 15% de drets de televisió a Sixth Street, el mateix fons al qual va vendre el 10%

Segon pas per reconstituir l’economia blaugrana. El Barça ultima la venda d’un altre 15% dels seus drets de televisió de la Lliga a Sixth Street, el mateix fons nord-americà al qual va cedir la setmana passada el 10% per 207,5 milions per als pròxims 25 anys, segons fonts coneixedores de les converses, tal com publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

El Barça arriba a un acord per vendre el 10% dels drets de televisió a Sixth Street L’assemblea de compromissaris va autoritzar la junta de Joan Laporta a desprendre’s de fins a un 25% d’aquest actiu. I per això s’han entaulat aquestes negociacions que podrien tancar-se abans d’acabar aquest mes, segons les mateixes fonts.