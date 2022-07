L’imperi del City Football Group continua eixamplant-se. El conglomerat de clubs va anunciar ahir que comprava una participació majoritària del Palerm FC, després que el mes passat l’equip sicilià assegurés l’ascens a la segona divisió italiana, coneguda com a Sèrie B. El Palerm va fer fallida econòmica el 2019 i des d’aleshores ha hagut d’anar remuntant categories des la Sèrie D.

D’aquesta manera, el grup propietari del Girona i del Manchester City amplia encara més el seu hòlding. Cap a un 77% de les accions de City Football Group del grup són propietat d’Abu Dhabi United Group. Uns inversors institucionals xinesos i la firma d’inversió Silver Lake tenen al voltant del 12% i el 10% respectivament. Amb l’entrada del Palerm, el CFG amplia la nòmina de clubs que controla. A banda del Girona, el llistat el formen el New York City, el Melbourne City australià, Yokohama Marinos japonès, Montevideo Torque uruguaià, Mumbai City indi, Sichuan Jiuniu xinès, Troyes francès, Lommel belga. A més a més, el grup també és partner del Bolívar, amb el qual hi té un acord malgrat que no forma part directament del grup. El club bolivà és propietat de Marcelo Claure, el segon màxim accionista del Girona, rere, precisament el City Football Group.