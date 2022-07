Les primeres peces del nou projecte

La direcció esportiva del Girona treballa a foc lent i amb el màxim silenci possible en la planificació de la plantilla d’aquesta temporada a Primera Divisió. De fronts oberts n’hi ha i molts. Arribaran jugadors i no pas tres o quatre sinó segurament més del doble. També, lògicament, en sortiran alguns més, a banda de les baixes ja conegudes, per fer lloc als nous reforços. Són unes quantes, doncs les carpetes que té obertes Quique Cárcel. De moment i a poc menys d’una setmana per al començament dels entrenaments, el club comença a tancar-ne. Després d’anunciar la setmana passada que Jairo Izquierdo, David Juncà i Víctor Sánchez acabaven contracte i no continuarien i que els cedits Baena, Pol Lozano, Bustos, Pablo Moreno i Sarmiento tornaven, de moment, als seus clubs d’origen, ahir el Girona va fer públiques dues renovacions cantades: Juanpe Ramírez i Iván Martín. Tant el central canari com l’extrem basc tenien una clàusula al seu contracte per la qual s’ampliava una temporada més en cas d’ascens a Primera. Així ha estat i ahir el Girona va oficialitzar el que era ja oficiós, que Juanpe continuarà un any més i que Iván Martín repetirà cessió des del Vila-real.

«La sensació que tinc és que podem pujar i que per això, podré continuar». Aquesta era la reflexió que feia Juanpe en una entrevista a aquest diari a finals de març. Tenia clar que la seva continuïtat al Girona implicava que l’equip aconseguís l’ascens i estava convençut de les possibilitats d’aconseguir-ho. Altrament, ben segur que hauria estat d’allò més complicat poder retenir un central amb catxet i cotitzat pel qual alguns equips de Primera ja havien preguntat. Finalment, l’ascens a Primera permetrà que el Girona pugui continuar-hi comptant. Això sí, només una temporada més, fins al 30 de juny del 2023. És a dir, que, almenys de moment, club i jugador no s’han posat d’acord per establir un nou contracte més enllà del que estipulava la clàusula de renovació automàtica. Caldrà veure si durant el curs les dues parts s’asseuen i perfilen un nou acord o bé ho deixen, altre cop, fins al juny. Sigui com sigui, Juanpe serà a Primera amb el Girona, amb qui encetarà la seva setena temporada consecutiva. El canari, fitxat el 2016, és un dels capitans de l’equip i acumula 206 partits amb la samarreta blanc-i-vermella. A més a més, és un dels únics dos jugadors, juntament amb Borja García, que poden presumir d’haver viscut els dos ascensos de l’entitat a la màxima categoria. Menys partits suma Iván Martín amb la samarreta del Girona. L’extrem basc va arribar el mercat d’hivern passat i, malgrat unes primeres setmanes complicades, al final va convèncer Míchel. De fet, va acabar sent titular en els partits decisius de pivot al mig del camp i no pas a la banda, que é sla seva posició natural. En aquest sentit, el contracte de cessió per part del Vila-real estipulava que en cas d’ascens del Girona, el préstec s’allargaria una temporada més. Els aficionats gironins trigaran una mica encara a tornar a veure Iván Martín vestit de curt. El basc va patir una fractura de peroné en la final contra el Tenerife i no estarà en condicions de jugar fins d’aquí, com a mínim un parell de mesos i mig.