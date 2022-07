Paula Badosa, que va perdre aquest dilluns amb Simona Halep en vuitens de Wimbledon, va demanar que rebaixin les exigències amb ella, va assegurar que no és Rafa Nadal ni ho serà i que a Espanya la gent s'ha malacostumat als èxits dels tenistes.

"Ben jugat ella, mal jugat jo. He comès molts errors. A ningú li agrada estar en aquesta situació, estar a vuitens de Wimbledon a la pista central i durar només una hora sense ser capaç de desplegar el meu joc. Estic igual en 'xoc' que vosaltres. He intentat ser més agressiva que a Madrid i he fallat més. L'últim que vull és jugar contra ella una altra vegada. Ja m'arribaran les ganes", va explicar Badosa en la roda de premsa després de caure amb Halep en tot just una hora de partit.

"Tots sabeu el que he passat a la meva vida. El que més tinc és la fortalesa mental. No crec que sigui el meu punt feble aquest. El meu punt feble és l'experiència. Jugar més amb jugadores com Simona Halep, aprendre a guanyar quan jugui malament".

Amb aquest resultat, el top de Badosa en els Grans continuen sent els quarts de final que va aconseguir la temporada passada a Roland Garros.

"No sé què em falta (per millorar en els Grans). He guanyat Indian Wells, que és com un Gran eslam, però després en els Gran eslam el meu màxim són els quarts. Està molt bé, però vull més. Pot faltar molt o pot faltar poc, no ho sé".

Sobre les expectatives, Badosa va parlar que la balança, malgrat el resultat a Wimbledon, hauria de ser positiva.

"És el meu primer any com a top ten, hauria de ser positiu, però sento molt l'exigència de la gent darrere. Estàs a la segona setmana i ara la pregunta és per què no es guanya i quan es perd en la primera setmana la pregunta és que per què no es passa a la segona setmana. No soc Rafa Nadal ni ho seré. Ens hem malacostumat a Espanya. Tant de bo algun dia pugui fer alguna cosa semblant a ell, però m'agradaria que s'exigís una mica menys", va assegurar.