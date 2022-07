Després de la sortida més septentrional a la història del Tour de França, des de Dinamarca, la 109a edició de la ronda gala arriba a sòl francès per disputar sis etapes consecutives en què destaca el temut pavé, capaç d’acabar amb la festa de qualsevol, i La Planche des Belles Filles com a primer final amb pendent negatiu, al qual hi arribaran després de 176,3 quilòmetres des de la sortida a Tomblaine i amb una rampa final del 24 per cent de desnivell.

El dissabte serà una incògnita, després dels esforços previs. És una etapa de mitja muntanya entre Dole i Lausanne, amb una excursió a Suïssa que finalitzarà a la Cote du Stade Olympique. Per finalitzar aquesta primera tanda llarga de competició, diumenge arribarà una altra etapa de muntanya a mig cavall de Suïssa i França, amb sortida a Aigle i arribada enlaire a Chatel les Portes du Soleil, després d’haver de superar el Col de la Croix i el llarg Pas de Morgins, que enllaçarà amb la pujada final i amb la segona jornada de descans del dilluns.