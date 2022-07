L’antiga UE Llagostera, que el curs passat va competir a Palamós amb el nom de UE Costa Brava viu els sues darrers dies a les comarques gironines. Els màxims accionistes del club, la família Alsina-Tarragó n’ultimen la venda a un grup d’empresaris de Badalona, que, si res es torça, serà a partir d’aquesta temporada, la nova llar de l’entitat. Aquest grup ja va assumir el deute d’uns 42.000 euros amb la plantilla de la temporada passada per evitar el descens administratiu i ara ha arribat a un acord amb Alsina i Tarragó per comprar la majoria de les accions. D’aquesta manera, el Costa Brava desembarcarà a Badalona i competirà a Segona Federació amb un nom que encara està per definir, mentre que l’actual Badalona competirà a Tercera Federació, després d’haver descendit esportivament la temporada passada. La idea a curt termini -perquè ara ja és massa tard federativament- és fusionar les dues societats anònimes esportives en una de sola. El nou club badaloní, en principi, serà entrenat per Oriol Alsina, que també en seria el responsable esportiu. Això sí, ho farà ja desvinculat de qualsevol compromís accionarial i sense tenir res a veure amb els propietaris.

Tot plegat deixarà les comarques gironines sense un dels referents de la darrera dècada. El Costa Brava desapareixerà definitivament de la demarcació i serà engolit pel Badalona. El club barceloní informarà dels plans previstos als seus accionistes en una assemblea aquest vespre. Cal recordar que a finals de l’any passat el Costa Brava va anunciar que l’empresari barceloní Carlos Sánchez passava a ser el màxim accionista del club. Sánchez va injectar diners al club i fins i tot va fer tasques tècniques a la banqueta al costat d’Òscar Álvarez. Tot i això, la compra mai es va formalitzar del tot.