El Barça ultima la venda del 15% dels seus drets de televisió a Sixth Street

Segon pas per reconstituir l’economia blaugrana. El Barça ultima la venda d’un altre 15% dels seus drets de televisió de la Lliga a Sixth Street, el mateix fons nord-americà al qual va cedir la setmana passada el 10% per 207,5 milions d’euros per als propers 25 anys, segons fonts coneixedores de les converses.

L’assemblea de compromissaris va autoritzar la junta de Joan Laporta a desprendre’s de fins a un 25% d’aquest actiu. I per això s’han entaulat aquestes negociacions que es podrien tancar abans d’acabar aquest mes, segons les mateixes fonts.

Amb la primera operació, la més urgent, el club va aconseguir evitar un tercer exercici consecutiu en pèrdues, tot i que ara ja no comportava la dissolució de la junta com abans. Després d’aquest primer acord, la junta de Laporta, en qualsevol cas, va poder respirar tranquil·la. No només per evitar unes pèrdues que s’estimaven en uns 161 milions aquesta temporada, sinó per passar d’uns alarmants números vermells (portava el club 578 milions acumulats en els dos darrers exercicis) a acabar l’actual curs amb una plusvàlua total de 267 milions, segons va valorar l’entitat.

Després del primer pacte amb el fons, el club a través d’un comunicat va destacar que «Sixth Street és un inversor experimentat en esports i mitjans globals i un soci que aportarà coneixements i recursos significatius, alhora que ens permetrà gestionar de manera independent les nostres operacions».

Aire davant el «fair-play»

Amb la nova operació, que afecta un altre 15% dels drets televisius, el club podrà afrontar l’anomenat fair-play financer, que limita al 70% la despesa del pressupost destinada a nòmines esportives, segons les fonts consultades, i tornar a fitxar amb llibertat sense les cotilles que estableix LaLliga que presideix Javier Tebas. Fonts blaugranes van estimar que, activades les dues palanques, el Barça es podria gastar uns 200 milions en fitxatges aquest estiu. A més, aquests 330 milions d’aquesta segona venda permetran que el club deixés de carregar un forat patrimonial, és a dir, amb un patrimoni negatiu, que constitueix, en qualsevol empresa, un motiu de liquidació.

Altres institucions com Bank of America o Pimco han desistit de seguir a la licitació per aquest 15% a què opta finalment Sixth Street, ja coneixedor dels secrets del club i les seves auditories, cosa que afavoreix la celeritat que desitja el FC Barcelona i el seu president, que sospirava perquè l’acord s’arribés abans que l’equip iniciés la gira nord-americana, el 16 de juliol. Fonts blaugranes, no obstant, van estimar la setmana passada que els ingressos d’aquesta segona palanca podria arribar als 400 milions bruts.

La venda parcial del museu

Aquesta operació la porta personalment el tresorer de l’entitat, Ferran Olivé, que es reparteix la gestió amb el president Laporta després de la dimissió el febrer passat del director general Ferran Reverter. Al final, el club aconsegueix anticipar uns ingressos que li arribarien en el futur, de manera que en realitat duu a terme una venda d’actius. La suma de les dues palanques, si es confirmessin les xifres, aportarien a les arques barcelonistes un total de 537,5 milions d’euros.

Per més endavant, el club es planteja més opcions per obtenir ingressos addicionals per poder fitxar jugadors i sanejar encara més la seva situació financera. Una seria la venda d’un 15% del museu de l’entitat, un dels més visitats de la ciutat, durant set anys per una quantitat que podria arribar als 230 milions d’euros.

Aquesta instal·lació va proporcionar el 2019, l’any abans de la pandèmia i el darrer exercici sobre el qual hi ha dada, uns 42 milions d’ingressos. En tot cas, es tracta d’una possibilitat «guardada al calaix» i sobre la qual no hi ha cap decisió definitiva presa, segons les fonts consultades.

De moment, Laporta ha descartat activar la venda de BLM, que opera el marxandatge de l’entitat, i de Barça Studios.