Un repte d’alçada per a Bassols

Guanyar comporta les seves conseqüències. La gran majoria són positives, és clar. Marina Bassols, de 22 anys i instal·lada en la posició número 263 del món, escalarà llocs en aquest particular rànquing després dels últims bons resultats. Al juny, seu va ser el torneig ITF W60 de Brezo Osuna, a Madrid. I diumenge, guanyava un W25+H a Palma del Río. En només dues setmanes, un parell de victòries de prestigi a la butxaca. Sense ganes de deixar-ho aquí, la blanenca eixampla el focus i augmenta la seva ambició. Els últims bons èxits li obren portes i no les vol deixar aprofitar. És per això que dissabte debutarà en un campionat dels que fan patxoca.

A Budapest, torn per pujar de nivell. Un WTA 250 no es juga cada dia. Bassols només n’ha viscut dos en primera persona. A Palerm va superar els dos partits de qualificació, abans de caure a primera ronda contra Teichmann. Més curta va ser l’experiència a Tenerife, on no va entrar en la fase final, perdent el primer matx davant la belga Bonaventure. Ara, aquest mateix mes de juliol, tercera oportunitat.

Passi el que passi, el calendari no dona treva i si tot va com està previst, una setmana més tard provarà sort en el torneig ITF W60 de Vitòria. El seu nom està entre el de les tenistes inscrites en una llista que encapçala la xinesa Lin Zhu com a principal cap de sèrie. Depèn de com vagi tot plegat, la intenció inicial és comptar amb algun altre WTA per mesurar forces. Seria a Praga, a finals de juliol. Res decidit al cent per cent, això sí. Tot dependrà de com vagin aquestes properes setmanes. De moment, torn per encarar el WTA250 de Budapest. Una prova de veritable nivell, amb jugadores de categoria com Danielle Collins (8 del món) o Yulia Putintseva (33), entre d’altres.