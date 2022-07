El ciclista Simon Clarke (Israel-Premier Tech) va guanyar ahir dimecres la cinquena etapa del Tour de França, disputada entre Lille i Arenberg sobre 157 quilòmetres, en uns gairebé 20 quilòmetres d’infernal pavés on Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) va volar per gairebé destrossar, sumat a caigudes i avaries de rivals, aquesta ronda gal·la.

Clarke es va emportar la victòria d’etapa des de la fugida però sobretot va destacar el nivell d’un vigent campió, Pogacar, que va deixar enrere tots els seus rivals en una nova i diferent exhibició sobre llambordes.

El mallorquí Enric Mas (Movistar Team) va ser un dels líders que, agrupats, van entrar en un grup principal de favorits a tretze segons de Pogacar, beneficiats pel treball en persecució del Jumbo-Visma amb l’encara líder Wout van Aert, que va caure a terra en aquesta etapa boja on el seu company Primoz Roglic, que també va caure, va ser el gran perjudicat en cedir gairebé dos minuts davant del seu compatriota Pogacar.

L’eslovè va assegurar que l’etapa de les llambordes al Tour de França li va permetre millorar la seva posició a la carrera i això li dóna més motivació: «Ha estat un bon dia per a mi, no he tingut mala sort, em sentia bé als pavés, al final he estat fort i he pogut deixar enrere els altres favorits, he accelerat, em sentia bé», va assenyalat el guanyador de les dues últimes edicions del Tour, que ara és quart de la general amb avantatge respecte a tots els candidats al títol a París.

El ciclista de l’UAE Team Emirates va ser el més fort d’entre tots els favorits en les dues cites importants del que va de Tour de França, la prova contrarellotge a Copenhaguen, que suposava el tret de sortida a la competició, i l’etapa dels pavés.

Classificacions:

Etapa: 1. S. Clarke, 3h13’35’’; 2. T. Van der Hoorn, +0’’; 3. E. Boasson Hagen, +2”.

General: 1. W. Van Aert, 16h 17’ 22”; 2. N. Powless, +13”; 3. E. Boasson Hagen, +14”.