El compte enrere està en marxa

Fa just un any, l’estiu passat, que la Unió Esportiva Costa Brava iniciava una aventura molt més breu del que s’esperava. Nou nom, canvi d’escenari, escut per estrenar. L’antiga UE Llagostera marxava del poble. En un primer moment ho havia de fer a l’Estartit, però es va quedar a mig camí: d’entrada, jugaria a Palamós. Després, ja es veuria. Dotze mesos després, d’allò ja no en queda gairebé res. S’ha iniciat el compte enrere per a la seva desaparició. Isabel Tarragó i Oriol Alsina, encara els propietaris, vendran totes les seves accions. Ara sí, de manera definitiva. Res de dir-ho i després no fer-ho, com uns mesos enrere, quan semblava que l’empresari Carlos Sánchez s’havia de convertir en el nou amo. Sí que hi va treure el cap el barceloní: posant diners, fent i desfent. Però la venda mai es va arribar a concretar, pel que de canvi de mans, a l’hora de la veritat, res de res. Fins ara. En qüestió de dies, l’entitat blaugrana serà història. Ni Costa Brava, ni Llagostera. Res de res. El CF Badalona n’adquirirà la majoria d’accions. De les converses inicials s’ha passat a l’acció. Ja està tota la maquinària en marxa i la venda s’enllestirà ben aviat.

No són rumors, informacions que van i vénen. És un fet confirmat. Miguel Ángel Sánchez, president del club escapulat, ho explicava ahir durant l’assemblea informativa que es va celebrar a l’estadi Municipal i que va comptar amb la presència d’un centenar de socis, expectants per conèixer el futur immediat de la seva entitat "Els serveix jurídics continuen treballant i esperem donar la notícia sobre la compra del Costa Brava la setmana vinent". Primera confirmació, abans de corroborar que, amb aquesta operació, el club blaugrana "desapareixeria". Serà el punt i final per a tota una referència de la demarcació gironina. Ja no pas per la seva etapa més recent, amb un pas per oblidar aquest any a la Primera RFEF, sinó pels èxits d’un Llagostera que va arribar a competir dos anys consecutius a la Segona Divisió A (del 2014 al 2015). No vol dir, això sí, que Oriol Alsina se n’oblidi per sempre i passi a dedicar-se només al seu negoci particular.

Aquest canvi de mans què comportarà? El Costa Brava, comprat pel Badalona, competirà a la Segona RFEF i ho farà amb un nom que encara està per decidir-se. Es valoren dues opcions: Badalona Futur o Badalona 1903. Alhora, l’actual CF Badalona (que serà entrenat si res canvia per Santi Álvarez, fins ara al capdavant del juvenil) es mantindrà en marxa i jugarà una categoria per sota després d’haver baixat fa pocs mesos. Com que no hi ha més marge de maniobra, no serà fins l’any vinent (estiu del 2023) que una i altra societat anònima esportiva s’acabaran fusionant perquè quedi només un club, en aquest cas l’històric, que es quedarà jugant a la divisió més alta. De moment, el pla per aquest curs és que el renovat Badalona, el que surt de la compra del Costa Brava, jugui al Municipal escapulat, ho faci a la Segona RFEF i sigui entrenat, possiblement, per Oriol Alsina. És un dels candidats però no pas l’únic.

Si finalment tot va com està previst, el reguitzell d’equips serà important. El Costa Brava ja ha comunicat a la Federació Catalana de Futbol que renuncia a la plaça que el seu filial hauria d’ocupar a Segona Catalana. Un pas més que corrobora la seva imminent desaparició. Aquest buit el passaria a ocupar el Juventus de Lloret de Mar, fins ara a Tercera Catalana. Salt de categoria que, si s’acaba produint, provocarà un altre canvi perquè qui també pujarà és el filial del Bescanó, de Quarta a Tercera Catalana.