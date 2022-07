El GEIEG va anunciar ahir la primera incorporació per la temporada 2022/23. Es tracta de Janina Pairó, exterior alta nascuda el 1997, que torna al club després de dues temporades fora.

Les grupistes recuperen així una peça important en el joc exterior. «Sent els colors i sumarà molt al club i a la seva filosofia», deia l’entrenador Bernat Vivolas. Per la Janina, que els últims dos anys ha jugat al Cassanenc de Primera Catalana per motius laborals, «tornar suposa un gran repte personal». Pairó va ser part de l’equip que el 2019 va assolir l’ascens i vol «lluitar per tot amb la gent de la casa».

Així mateix, el GEIEG va coneixer ahir el seu grup a la Lliga Femenina 2. S’enfrontarà a 14 equips, 10 dels quals catalans. Pel tècnic, aquesta proximitat «ajuda a reduir el desgast dels desplaçaments, però a la vegada fa que et coneguis molt més». El GEIEG ja compta amb set jugadores per afrontar la temporada que ve, totes de la casa. A més a més de Pairó, també hi haurà la nova cara de la Júlia Fernández, que puja del planter. Vivolas espera confirmar noves incorporacions en els propers dies per poder «competir al màxim».