El Girona torna a la feina el proper dilluns, 11 de juliol, i ho farà amb les habituals proves mèdiques i un mes per davant per preparar el retorn a la Primera Divisió, previst pel 14 d’agost a la tarda a l’estadi de Mestalla. El club encara no ha donat cap pista de com s’organitzarà la pretemporada, tot i que de mica en mica surten a la llum alguns dels rivals en els habituals partits de preparació.

Si l’estrena serà el proper cap de setmana contra el Peralada (17 de juliol), equip que competeix a la Tercera RFEF, el Girona també s’enfrontarà aquest estiu a l’Andorra FC, conjunt que aquest curs debutarà a la Segona Divisió. El club, propietat del futbolista del Barça Gerard Piqué, ha arribat a un acord amb les instal·lacions de Torremirona a Navata perquè el seu primer equip s’hi entreni durant uns dies. La seva estada està prevista entre el 25 i 30 de juliol. Un cop tancats tots els serrells, se’n farà l’anunci oficial i per tant es podrà saber el dia exacte del partit, l’hora i també l’escenari. Amb Montilivi en plena revolució per l’ascens, el més probable és que el duel s’acabi jugant en un altre camp.