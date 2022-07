Giedre Labuckiene va visitar ahir els nens i nenes dels campus de l’Spar Girona a Sarrià i Fontajau. La pivot lituana va aprofitar per jugar amb la mainada i donar-los consells. Sens dubte, és un bon referent: la temporada passada va ser una peça clau per al joc interior de l’equip, amb un promig de 21 minuts, 6.3 punts i 5.3 rebots a la Lliga. Li queda un any de contracte i tindrà com a parella en el joc interior a Marianna Tolo.