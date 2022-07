CPA Olot i CPA Girona porten el seu duel a Europa

El CPA Girona i el CPA Olot competiran demà per intentar guanyar el Campionat d’Europa de xou gran, que té lloc a la ciutat de Forlì, a Itàlia. Els dos clubs arriben en bona forma i es veuen capaços de ser campions. Aquest any, de fet, ja s’han trobat quatre vegades (als campionats de Girona, Catalunya i Espanya). El resultat ha estat sempre el mateix: Victòria del CPA Olot i el CPA Girona, en segon lloc.

L’Olot encara amb ganes uns europeus pels quals ha treballat molt i en què també té l’objectiu de revalidar el títol de l’equip júnior. L’aposta del grup gran és el disc Escalant, molt transgressor. «La vestimenta surt de l’usual, és més simple, no tant espectacular, però dona el resultat», explica Ricard Planiol, director tècnic, que defensa el patinatge com un «treball coreogràfic, on no haurien de valorar-se elements fora del què és el xou en si».

El disc que presenta enguany el CPA Girona és Sinapsis, que vol representar les diverses etapes de la vida d’una persona a través de les neurones. L’entrenadora Nuri Solé explica que «és un ball amb molt risc». «Volem fer una bona execució, sense errors, això seria un èxit», afegeix. A Forlì, les gironines buscaran tornar a fer posar el públic dempeus amb Sinapsis, com van aconseguir a l’estatal del maig a Reus.

Calen diners pel mundial

L’Olot acumula 13 mundials i espera aconseguir el 14è aquest novembre a Buenos Aires i San Juan, on es faran els World Skate Games 2022. Per a finançar el viatge a Argentina, les empreses de la comarca i les famílies són clau.

Pel CPA Girona, que el 2019 va ser campió del món, ser-hi serà tot un repte. L’any passat no van poder pagar el viatge fins a Paraguai i van haver de renunciar a la seva plaça. Aquest cop, però, no s’ho pensen perdre. El club té en marxa una campanya per pagar el viatge de les 27 patinadores.

«El patinatge gironí, tot i ser de categoria mundial, no rep les mateixes ajudes que el bàsquet o el futbol», diu Solé, que lamenta que les seves patinadores hagin de pagar-se les estades i repartir-se unes subvencions que queden en poca cosa. «Cada campionat és un esforç econòmic», afegeix.

De moment, però, han de competir als europeus, on els italians Cristal Skating i Royal Eagles tampoc els ho posaran fàcil.