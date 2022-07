L’Spar Girona intentarà portar a Fontajau la fase prèvia de l’Eurolliga

«Ho intentarem. Sempre és millor jugar a casa que fer-ho a fora, i més en un grup tant complicat com el que ens ha tocat». Són paraules de Cayetano Pérez, el president de l’Spar Girona, que divendres que ve serà a Munic a la seu de la FIBA per assistir al sorteig de l’Eurolliga i rebre informació d’última hora de la prèvia que el seu equip haurà de passar si vol repetir a la màxima competició. L’objectiu de l’Uni, que fa dues temporades ja va organitzar a Girona una de les bombolles del torneig, marcat per les restriccions per la covid, es planteja ara a dur a Fontajau la prèvia que les ha d’enfrontar al Villeneuve francés i al Virtus Bolonya italià.

Quedar fora de la final de la passada Lliga Femenina (eliminades a mans del València) ja feia témer a l’Spar Girona que per tornar a l’Eurolliga per quart cop seguit caldria passar per la fase de qualificació. Es va confirmar dimecres, amb l’afegit que aplicant el criteri de proximitat geogràfica, els rivals són de gran potencial. El Villeneuve, per exemple, és el nou equip de Burke, mentre que a Bolonya disposen d’un gran pressupost i d’un tècnic com el seleccionador espanyol Miguel Méndez. «Suposo que els altres equips també voldran organitzar la fase prèvia, ho haurem de veure. Nosaltres ho intentarem, escoltarem quines condicions posa la FIBA i ho decidirem», va afegir Cayetano Pérez. Aquests partits en format de lligueta es jugaran entre l’11 i el 13 d’octubre. El campió va a Eurolliga, la resta, a l’Eurocup.