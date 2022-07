El president del Barcelona, Joan Laporta, va confirmar aquest dijous que el club blaugrana ha fet una oferta al Bayern de Munic per fitxar el davanter Robert Lewandowski, de la qual encara no té resposta per part de l’entitat alemanya.

«Cal respectar al Bayern. Hem fet una oferta per un jugador i estem esperant resposta. Esperem que sigui positiva», va desvetllar el màxim mandatari del Barça en la roda de premsa de presentació del central danès Andreas Christensen. Així mateix, Laporta va agrair a l’internacional polonès el seu interès en signar pel Barcelona i es va mostrar esperançat. En qualsevol cas, el club està pendent de tancar l’activació de la venda del 15 % dels drets televisius per poder escometre fitxatges, si bé el president va matisar que «pot haver-hi alguna excepció». Per això, la prioritat en aquesta finestra de fitxatges és generar espai salarial per reforçar l’equip i poder competir per títols el proper curs. En aquest sentit, Jordi Cruyff, membre de la direcció esportiva, es va mostrar optimista amb vista a tancar acords amb els objectius que el club s’ha fixat per reforçar la plantilla entrenada per Xavi Hernández. «El que més m’ha impactat és que tots els jugadors, quan senten el nom del Barça, estan disposats a perdre diners i adaptar-se a la nova estructura salarial», va destacar. A més d’incorporacions, el Barça també vol donar sortida a alguns dels seus futbolistes. Aquest és el cas del central Clement Lenglet que, segons va admetre Jordi Cruyff, «està a prop» de signar pel Tottenham.