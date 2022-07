«Necessitaven un titella i anaven a per mi, fa una dècada que em sento maltractat»

Quina metàfora. Àngel Mullera (Lloret de Mar, 1984), fa anys i panys que intenta superar tota mena d’obstacles. A la pista, a la vida. Això de l’atletisme professional ja li comença a quedar una mica enrere. No ho toca tant en primera persona com abans. S’ho mira des d’una altra perspectiva, ara que està retirat i ha triat una altra via, la de la formació. Sense competir amb majúscules des del 2020, quan va decidir deixar-ho estar, enrere queden els èxits: Jocs Olímpics, Mundials, Campionats d’Espanya. Ara la rutina és una altra. Horaris diferents, menys exigència i pressió, d’altres punts de vista. Compagina l’activitat al Club d’Atletisme Lloret amb la seva feina al Consell Esportiu de La Selva. És conscient del seu present i sap assaborir-lo, al mateix temps que no oblida el passat, farcit de bons moments i d’altres més amargs. Perquè les llums, que no en són pas poques, també han conviscut amb les ombres. La del dopatge, per exemple, que ha esquitxat i de quina manera tota la seva carrera. Aquelles ombres que, just fa una dècada, van començar a treure el cap i el van marcar per sempre.

A què es dedica Àngel Mullera a dia d’avui?

Soc entrenador del CA Lloret, porto tot el que és l’escola d’atletisme i ho faig amb en Marc Jiménez, fill de l’Isidro, qui ha sigut el meu entrenador de tota la vida. Tot això m’arriba gràcies a en Josep Maria Torres, tècnic del Consell Esportiu de la Selva, amb qui també col·laboro. Ja quan encarava el meu últim any de professional se’m va proposar tot això i després de retirar-me ho vaig acceptar. He rebut l’ajuda i els consells del meu entorn, que és boníssim. Jo sempre crec que he tingut un àngel de la guarda al meu costat i coses així m’ho demostren. I això que tenia molta por, perquè quan vaig deixar-ho no sabia què seria de mi. Només tinc el batxillerat, perquè no vaig estudiar més com d’altres, sinó que em vaig centrar en córrer i prou. Però de moment tot m’ha anat prou bé.

Encara deu córrer, no?

Sí, és clar. Però és una altra història. Si un dia no vull, no passa res. O si em faig mal, no m’he de preocupar massa. Hi vaig tres o quatre dies, depenent de la setmana, amb la intenció de mantenir-me en forma i poc més. Diumenge, per exemple, vaig fer un trail a Boí. És clar que tinc aquell gen competitiu, això sempre queda, però ja no miro tant les posicions, sinó que prefereixo gaudir, sense aquella angoixa. M’agrada córrer per la muntanya, sense oblidar mai la pista ni l’asfalt.

Parla d’angoixa. Va patir massa quan s’hi dedicava?

Els últims anys, sobretot. Si m’hagués escoltat una mica més, crec que m’hauria retirat abans. Ho vaig fer quan el cos em va dir que ja n’hi havia prou i crec que, al fer-ho, vaig acabar en pau. Es repetia la mateixa tònica els darrers anys, perquè l’hivern em sortia bé, però després a l’estiu m’acabava fent mal a la zona dels isquiotibials. Pensi que des que tinc 13 anys que no he parat de saltar i això t’ha d’acabar passant factura d’alguna manera. El cros m’anava bé, l’asfalt també. Però els obstacles... M’acabava fent mal. I això que ha sigut la meva prova de sempre, però com que ja no gaudia com abans, al deixar-ho m’ha quedat aquell regust.

És molt dur dedicar-se professionalment a l’atletisme i ser un esportista d’alt nivell?

Sí, però això passa amb tots els esports. L’altre dia escoltava Àlex Corretja, l’extenista, qui deia que quan tenia 10 anys s’entrenava durant 4 hores al dia. Són peatges, sacrificis. En el meu cas, no eren tantes hores d’entrenament, perquè són esports diferents, però sí que havia de pencar bastant. Era dur? Sí, és clar. Però era satisfactori per a mi. Vaig anar a uns Jocs Olímpics, vaig ser tercer d’Europa i onzè del món. Això és l’hòstia. Ara bé, com tothom, he tingut bons i mals moments. Perquè l’atletisme, el que té de complicat és que cada any has de fer-ho molt i molt bé per comptar amb els mateixos ingressos de l’any anterior. Això era estressant. Si baixaves una mica el nivell, els ingressos també baixaven. Em preocupava més això que no pas cap altra cosa. La part positiva és que jo he sabut desconnectar quan tocava i això no tothom ho sap fer.

Ho troba a faltar?

No li podria dir que ho trobo a faltar, però sí que de tant en tant em ve certa nostàlgia, tot i que sé tornar a la vida real. Quan veig alguna prova d’obstacles se’m remou tot i noto quelcom a la panxa. Penso: ostres, quina passada, jo he estat allà. He lluitat per ser campió d’Espanya i he estat entre els millors. Sé separar les etapes i la d’ara és diferent a la d’abans. He gaudit molt en una, ara em toca fer-ho en l’altra i sense tanta pressió com abans.

Parla Mullera d’èxits. De gaudir. I té raó. Els resultats corroboren les seves paraules. Ha sigut campió estatal en els 3.000 obstacles en tres ocasions. Va guanyar la medalla de bronze en l’Europeu del 2014 celebrat a Zurich, dos anys després de participar en els Jocs Olímpics de Londres. Fins i tot, el 2013 va ser onzè en el Mundial de Moscou. Llums, i de les que brillen, que tot i això no amaguen les ombres, que n’hi ha hagut moltes. Començant, precisament, ara fa una dècada. El punt de partida, l’estiu del 2012, d’un seguit de fets que han marcat, i de quina manera, la seva carrera. Per començar, va ser apartat de l’equip olímpic espanyol pel Comitè Tècnic de la Federació després que sortissin a la llum una sèrie de correus electrònics que el culpaven, suposadament, d’estar interessat en productes dopants. Va poder anar finalment els Jocs, però la polèmica tot just acabava de començar. El 2013, el seu pas pels campionats d’Espanya tornaven a esquitxar-lo i se l’acusava d’haver pres corticoides. Ell va explicar que si se subministrava una medicació anomenada Pulmicort era perquè era asmàtic crònic i que la pràctica era del tot legal. Embolica que fa fort, perquè el desembre del 2015 el Consell Superior d’Esports (CSD) resolia que Mullera havia de perdre la seva condició d’esportista d’alt nivell per haver sigut sancionat per infracció en matèria de dopatge i el març de l’any següent se’l sancionava amb dos anys d’inactivitat i una multa de 7.500 euros. El motiu? Haver obviat un control al seu domicili. Obstacles i més obstacles.

El 2012, la polèmica amb els Jocs. L’inici de tot plegat. Com ho recorda des de la distància?

Llavors va començar tota aquesta merda, que m’ha anat afeblint amb el pas dels anys. Faltaven pocs dies per Londres i tot allò em va destrossar els Jocs. Estava en un estat de forma boníssim, segur que almenys hagués arribat a la final. Em van robar la meva il·lusió. És clar que estic content perquè finalment vaig ser olímpic i hi vaig poder córrer, però vaig passar quatre o cinc dies sense dormir, per tot l’estrès acumulat per aquella polèmica. Això em va acompanyar durant tota la temporada. Fins i tot vaig arribar a fer la meva millor marca (8.13). Però al setembre vaig frenar per descansar i no em trobava gens bé. Em vaig haver de fer un munt de proves. Fins i tot em vaig plantejar agafar-me un any sabàtic. El meu entrenador, que sempre ha sigut molt pacient, em va dir que estigués tranquil. I vaig seguir el seu consell. Així vaig aconseguir ser onzè del món, un any després. Però llavors... La polèmica amb el Pulmicort.

Expliqui’s.

Va ser en el campionat d’Espanya. Tornem-hi. Un altre cop a defensar-se. Jo, que soc asmàtic crònic i tenia raó. El 2014 em sentia destrossat a nivell mental i físic, em costava molt agafar la forma. Fixi’s que vaig ser quart d’Espanya. Però vaig poder anar a l’Europeu i allà vaig guanyar el bronze. Sí, també amb polèmica (Mullera va ser quart, però el guanyador de la prova, Maiedine Mekhissi-Benabbad, es va treure la samarreta abans de creuar la línia de meta i va ser desqualificat). Resumint. Vaig passar-me tres anys en els que m’intentaven enfonsar, tot i que jo sempre remuntava. Perquè m’he sobreposat a les adversitats. Fins que vaig dir que ja n’hi havia prou. El 2015, en un control antidopatge, em van voler buscar les pessigolles del tot. Després de tants anys aguantant, vaig acabar explotant. A prendre pel sac, vaig pensar. Em van prendre per tonto, perquè jo havia estat a les pistes, on s’han de fer els controls, i mai va aparèixer ningú. Ho van fer al meu domicili, quan estava amb la meva família. Vaig demanar que el féssim l’endemà. Suficient perquè els del CSD, els mateixos que hi havia uns anys enrere, diguessin que amb allò ja en feien prou. Va ser llavors quan vaig notar que ja no podia més. Crec que hagués guanyat per la via judicial, però no em quedaven forces per intentar-ho.

I llavors?

Llavors van guanyar. Havien aconseguit el que volien. M’havien deixat tocat. Però vaig tornar, complint els dos anys de sanció. Torno, faig les mínimes però tampoc vaig poder anar als campionats d’Espanya per la burocràcia. Això ja em va acabar d’enfonsar. És que llavors ja no podia. Arribaven els estius i jo pensava: i ara què em passarà?

Pel que relata, considera que han anat a per vostè?

M’han maltractat des del 2012. Això és així. Van posar-me a la diana, sobretot després de poder anar als Jocs, malgrat apartar-me’n en un primer moment. Ser a Londres, esportivament parlant, va ser molt bo per a mi. Però alhora també el pitjor que he viscut perquè des de llavors no han parat. Es necessitava un titella, una mena de cap de turc. Madrid volia acollir els Jocs del 2020 i Espanya, llavors, estava molt malament en el tema del dopatge. El Comitè Olímpic Internacional això s’ho mira molt i el país va voler quedar bé. Si jo hagués tingut opcions de guanyar medalla segur que no hauria passat res d’això. És que ja li dic, els meus advocats veien coses que no entenien. Van a per tu, sempre em deien. Era bo, però no era el millor. No era medalla segura. A més a més, anava amb el cabell rapat, portava tatuatges. Quines pintes, no? En una entrevista, (Alejandro) Blanco i (Miguel) Cardenal van dir, ben clar, que farien l’impossible perquè jo no competís. Això és al·lucinant. La mateixa gent que em va promocionar, després em va llançar a la foguera per haver-los deixat a tots en evidència.

Quina conclusió en treu de tot plegat?

Que això és el que m’ha tocat viure i m’ha servit per fer-me fort per tots els anys que encara tinc per davant. Ara bé, ho he passat molt malament i he hagut de lluitar. També em serveix per adonar-me’n que tinc molta sort de ser d’on soc, de la gent que m’envolta. Ningú del poble mai m’ha mirat malament ni m’ha qüestionat.