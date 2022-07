Sebas Coris fitxa per l'Olot

L'Olot ha fet oficial la incorporació del migcampista Sebas Coris, de 29 anys, procedent del Costa Brava. El de Tossa de Mar va formar-se al Girona i té experiència a Segona A, cosa que els garrotxins, que jugaran a Segona RFEF, valoren. Coris és un jugador de banda, ràpid i amb vocació ofensiva, però també amb capacitat per treballar. Pot ocupar els dos carrils i també posicions la mitjapunta o l'extrem. Després de problemes als lligaments del genoll dret, el jugador busca deixar enrere les lesions amb l'Olot.

Coris acumula una bona trajectòria al futbol nacional. L’any 2013 va debutar amb el Girona pujant del filial i va arribar a vestir la samarreta del primer equip 75 vegades, fins la temporada 17/18. Llavors va marxar cedit a l’Osasuna (28 partits a 2na A), com també faria l’any següent, quan va jugar amb el Nàstic (17 partits a 2na A). La 19/20 va fitxar per l’Oviedo (7 partits a 2na A), tot i que al cap d’un any va incorporar-se a l’Extremadura, de Segona B, d’on va marxar aquest febrer, posant rumb al Costa Brava (2na RFEF).

A l'Olot, Coris coincidirà amb excompanys del planter del Girona, com David Bigas o Carles Mas. El tossenc és el sisè fitxatge dels garrotxins i podria debutar el dia 13 en l'amistós del centenari contra el Barça. Avui també s'ha sabut que l'Olot jugarà la Copa del Rei la temporada que ve.