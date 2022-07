L’eslovè Tadej Pogacar (UAE Emirates), doble guanyador del Tour, ja vesteix de groc camí del triplet després de donar una altra exhibició, en aquest cas a l’esprint, com a vencedor de l’etapa marató del Tour disputada entre Binche (Bèlgica) i Longwy (França), de 219,9 km, la més llarga de la present edició.

Pogacar, de 23 anys, viu en estat de gràcia i vol resoldre la prova com més aviat millor. Va ser el més ràpid d’entre els favorits a la crono de Copenhague, va dominar a les llambordes dimecres i a l’esprint va rematar ahir a Longwy la seva victòria número set al Tour. Amb autoritat, arrencant quan i com va voler cap a la glòria. Com a corredor d’època, un campió.

El jove eslovè va rematar la feina feta del seu equip durant tota la jornada, primer anul·lant una fuita de Van Aert i al final controlant a les cotes properes a meta per arribar a disputar el reduït esprint entre els de la general.

L’australià Michael Matthews (BikeExchange) es va veure privat de la victòria a l’esprint a Longwy en veure’s superat per l’eslovè Tadej Pogacar, nou líder del Tour. El ciclista de Canberra, de 31 anys, va explicar el desenllaç de l’etapa, en què va competir amb el doble guanyador del Tour per velocitat i de qui es va desfer en elogis: «Si mires tot el que ha fet des de la contrarellotge és increïble. Per a ell, per a l’afició, per a l’esport, és increïble veure un noi amb tant de talent. Ha guanyat el Tour dues vegades, podria haver-se pres un descans, però segueix donant espectacle», va dir Matthews a la meta. També es va mostrar sorprès el nord-americà Neilson Pawless (EF Education), segon de la general, i privat del mallot groc per la bonificació de 10 segons que va aconseguir com a vencedor d’etapa Pogacar: «És el ciclista més fort del món», va dir.

Classificacions:

Etapa: 1. T. Pogacar, 4h 27’ 13”; 2. M. Matthews, mt; 3. T. Pidcock, mt.

General: 1. T. Pogacar, 20h 44’ 44”; 2. N. Powless, +4”; 3. E. Boasson Hagen, +14”.