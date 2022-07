Malgrat disposar només d’un mes de preparació, perquè el calendari no dona treva i la Lliga començarà el cap de setmana del 13 i 14 d’agost, el Girona finalment disputarà aquest estiu una nova edició del Trofeu Costa Brava. I ja en van 45, després d’haver-se quedat en blanc el 2020 i 2021 per culpa de la pandèmia, i l’any passat d’haver-ho aprofitat per oferir un partit de caràcter solidari amb Juan Carlos Unzué com a protagonista. Aquest cop, el convidat d’excepció és el Club Bolívar, gairebé centenari, el club amb més seguidors del seu país i que alhora és propietat de Marcelo Claure, un dels màxims accionistes a Montilivi.

Aquí no s’acaben els noms propis, toca afegir-hi també el d’Àlex Granell, tota una institució a Girona i actualment al conjunt bolivià, que fa poques setmanes es coronava campió del torneig Apertura i ara viu els primers compassos de l’anomenat Clausura, la segona part de la temporada. El Costa Brava d’aquest 2022 es disputarà el dissabte 6 d’agost (21 hores) i, a diferència d’altres ocasions, no es jugarà a l’estadi de Montilivi sinó que l’acció es traslladarà al Palamós-Costa Brava. La instal·lació blanc-i-vermella no estarà accessible fins al principi de curs perquè, entre d’altres actuacions, se’n renova la gespa. Els socis gaudiran d’un lleuger avantatge en el preu de les entrades: 5 euros als Gols, 10 a Preferent i 15 a Tribuna. Tots aquells que no siguin socis hauran de pagar més: 12 euros per un seient a qualsevol dels dos Gols, 18 a Preferent i 22 a Tribuna.