L’Olot incorpora l’extrem selvatà Sebas Coris procedent del Costa Brava

La d’ahir va ser una gran jornada per l’Olot, que, a més de saber que estarà a la pròxima edició Copa del Rei, va anunciar el fitxatge de l’ex del Girona Sebas Coris. El de Tossa de Mar arriba provinent del Costa Brava i és la tercera incorporació dels garrotxins.

Amb 29 anys, Coris és un jugador de banda, ràpid i amb vocació ofensiva, però també amb capacitat per treballar. Pot ocupar els dos carrils i també posicions la mitjapunta o l’extrem. Després de problemes als lligaments del genoll dret, el jugador busca deixar enrere les lesions amb l’Olot. Coris acumula una bona trajectòria al futbol nacional. L’any 2013 va debutar amb el Girona pujant del filial i va arribar a vestir la samarreta del primer equip 71 vegades fins la temporada 17/18. Llavors va marxar cedit a l’Osasuna,com també faria l’any següent, quan va jugar amb el Nàstic. Al gener del 2020 va fitxar per l’Oviedo, tot i que al cap d’un any va incorporar-se a l’Extremadura, on va patir una greu lesió. Aquest mercat d’hivern va incorporar-se al Costa Brava.

La Copa, incentiu pels socis

A més a més, l’Olot va saber ahir que la Federació l’havia inclòs en el llistat d’equips que jugaran la pròxima Copa del Rei. Pel club, que ja té en marxa la campanya d’abonaments, això «afegeix al·licients als que dubten de fer-se socis». Jugar la competició, però, no entrava als plans dels garrotxins, ja que la temporada passada no havien aconseguit la classificació. Les normes de la RFEF diuen que tan sols el campió de Tercera pot jugar la competició del KO, però també guarda un espai pels millors segons, i l’Olot va ser-ne un. L’últim cop que els olotins van jugar-la va ser la temporada 20/21, caient en la segona ronda davant un Osasuna de Primera.

Avui, a més, les entrades pel partit contra el Barça el dia 13 s’obren al públic general.

la plantilla ja treballa a les ordres de mandiola. Els olotins ja s’estan entrenant de cara a una temporada en què jugaran a la Segona RFEF. La primera sessió va ser ser dijous, després que els jugadors superessin les proves físiques protocolàries. A més a més, van presentar dos dels nous fitxatges: Manel Busquets i Albert Orriols, “Urri”. Tant el davanter com el migcampista debutaran a la categoria i van mostrar-se il·lusionats.