L’Uni jugarà contra el Villeneuve per una plaça a l’Eurolliga

L’Spar Girona disputarà una eliminatòria d’anada i tornada contra l’ESB Villeneuve d’Ascq (França), amb la tornada a Fontajau, per accedir a la Fase Regular de l’Eurolliga. De bon principi, dimecres, la FIBA va informar que es disputaria una fase prèvia d’accés a la màxima competició europea que tindria un format de triangular. Falten tres llocs per adjudicar a l’Eurolliga i hi havia 9 equips en joc, que havien de disputar la prèvia en tres triangulars diferenciats. D’aquesta manera, la FIBA també va considerar que, per proximitat geogràfica, el club gironí s’havia d’enfrontar al Villeneuve d’Ascq (França) -el nou equip de Burke- i al Virtus Bolonya (Itàlia). Des de Fontajau s’hi van mostrar predisposats ja que creien que el més lògic era que es repetís el sistema de la temporada passada, amb tres minilliguetes de tres equips i que els campions de cada una accedeixin a la màxima competició continental.

Tanmateix, ahir es va produir un gir de guió important que beneficia els interessos de l’Spar Girona. El TTT Riga letó va renunciar a la plaça de la Fase Regular de l’Eurolliga que li corresponia i el seu buit va passar a ocupar-lo directament el Virtus Bolonya, un dels dos conjunts que s’havien d’enfrontar a l’Uni en la minilligueta a tres que havia considerat la FIBA. L’equip italià ha accedit a la fase definitiva de l’Eurolliga femenina sense haver de disputar cap playoff de classificació. Per tot plegat, com que el conjunt seleccionat per ocupar la plaça del TTT Riga era un dels rivals directes de l’Uni, la plaça que s’adjudicava a un dels tres clubs passa ara a disputar-se entre dos. L’organisme regulador ha decidit mantenir l’estructura de triangular per als altres dos grups, dels quals en sortirà un equip classificat per cada una de les fases prèvies, però en el cas de l’Uni es decidirà a doble partit. Aquesta eliminatòria a vida o mort manté les dates que es van anunciar abans de les modificacions: l’eliminatòria entre l’Spar Girona i el Villeneuve d’Ascq es disputarà entre l’11 i 13 d’octubre i tindrà el segon partit al Pavelló Municipal de Fontajau perquè el conjunt gironí té més bona valoració FIBA que no pas el club francès. A l’Uni Girona se li aplana el camí per ser a la propera Eurolliga, que tindrà una Fase Regular final de 16 equips, 13 dels quals ja tenen la seva presència confirmada. Entre ells s’hi troben el Perfumerias Avenida de Salamanca o el València Bàsquet, i els acompanyen clubs de gran nivell com són els següents: Fenerbahce (TUR), Tango Bourges Basket (FRA), Sopron Basket (HUN), Beretta Famila Schio (ITA), ZVVZ USK Praha (CZE), BC Polkowice (POL), Kangoeroes Basket Mechelen (BEL), CBK Mersin Yenisehir Bld. (TUR), Basket Landes (FRA), KSC Szekszard (HUN) i Virtus Segafredo Bolonya (ITA) En cas que l’Uni no superi l’eliminatòria contra el Villeneuve, passaria a formar part de la Fase Regular de l’EuroCup, la segona màxima competició europea.