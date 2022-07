El segell «Rave Sons» va llançar ahir una nova versió de l’himne del Girona FC. Aprofitant l’ascens de l’equip a Primera, aquest nou segell discogràfic, impulsat per Kim Riera i Jaume Tardiu amb la intenció d’introduir el català a la música electrònica, ha vist en l’himne del Girona el millor tema per presentar-se. Aquesta nova versió ha estat creada pel productor Vaksan i compta amb les veus de Bruna Vidiella, Víctor Campoy i Nil Canyelles. Aquetsa versió no surt del club ni tindrà cap validesa oficial, però ja es pot escoltar a les principals plataformes en línia.