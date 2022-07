El CPA Olot continua estenent el seu domini en el patinatge artístic europeu. Les garrotxines van aconseguir al PalaGalassi de Forlì, a Itàlia, el quinzè títol continental en grups de xou grans. L’altre equip de la demarcació al campionat, el CPA Girona es va quedar quart a les portes del podi, tot i signar una gran actuació.

Tot feia intuir per l’ordre de sortida que va marcar el sorteig, que els quatre últims participants del campionat europeu es jugarien els tres llocs al podi. Quan les Royal Eagles italianes van interpretar el «Nothing Happens by» ja va quedar clar que el llistó havia pujat. Les italianes es van situar líders provisionals. L’alegria els va durar poc, perquè darrere seu actuava l’equip de Ricard Planiol.

En una pista que no estava a l’altura d’uns europeus, on es podien veure clarament les marques blanques de l’àrea i el cercle central d’una pista blava de futbol sala, el CPA Olot va tornar a firmar una actuació memorable. Presentant, de nou, el disc «Escalant» que tants èxits els ha donat -amb el campionat de Girona, Catalunya i Espanya- el combinat olotí es va menjar l’estreta pista italiana. El vestuari era simple, però efectiu. El grup va saber transmetre els moments de tensió en una oficina i aconseguir alliberar-se al final de l’actuació. La grimpada final a l’escala de la patinadora al cel del PalaGalassi tornava a catapultar el CPA Olot a l’Olimp europeu. Sembla que l’últim sostre que els quedarà per pujar serà el mundial.

El regust agredolç va ser per al CPA Girona. L’equip que dirigeix Nuri Solé va signar una gran actuació. Últimes en sortir a la pista, amb el disc «Sinapsis», les gironines van tornar a mostrar a la perfecció totes les etapes de la vida i els trets característiques de cadascuna d’elles. Amb un attrezzo amb molta presència a mesura que passaven les etapes, i utilitzant les neurones i xarxes cerebrals com a fil conductor, el CPA Girona va tornar a demostrar que continua al màxim nivell mundial del patinatge artístic. Amb totes les notes superiors a nou, tant tècniques com artístiques, va quedar la sensació que l’actuació mereixia alguna posició més alta. Al final, van acompanyar al podi a l’Olot les italianes del Cristal Skating, segones, i les Royal Eagles, terceres.

El pròxim repte per als dos conjunts gironins serà el Mundial de l’Argentina al novembre.