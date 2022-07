Pastors contra ossos als Pirineus

El besavi de Ramon Cornellana tenia 17 ovelles a principis del segle passat. El seu avi va ampliar el petit ramat fins a arribar als 400 exemplars i el seu pare el va tornar a eixamplar, arribant primer als 1.300 animals i després baixant a 430. El mateix Cornellana en tenia cura fins al 28 de juny passat, quan un os va posar el seu món de potes enlaire.

«Si voleu fer experiments, poseu vosaltres les ovelles», els va dir aquell dia Cornellana als agents forestals que havien pujat fins al Cap de Juverri, a prop de Farrera (Pallars Sobirà), on el ramat pasturava i dormia, sense a prop ni gos guardià, durant els mesos de calor. Als seus peus hi havia dues ovelles mortes, atacades poc abans per un os. El dia anterior, el mateix plantígrad n'havia matat tres més. Cinc més es trobaven desaparegudes.

Cornellana, de 65 anys, va parlar amb les filles (una d'elles, plorant, li va demanar: «deixa de pujar a la muntanya, pare, que et passarà alguna cosa») i va decidir que fins aquí havia arribat. Trauria les ovelles del Pirineu, les posaria a la venda i abandonaria el pasturatge. «Els ossos no són compatibles amb la ramaderia extensiva tal com l’he conegut jo», assegura.

Agressions i verí

La convivència entre ossos i pastors mai no ha estat del tot pacífica en aquestes muntanyes. Aquí, a diferència del que passa a la serralada Cantàbrica, l'animal va arribar a desaparèixer, víctima dels caçadors, i els almenys 70 exemplars que habiten actualment el Pirineu són d'origen eslovè, gràcies a quatre accions diferents dutes a terme a les tres darreres dècades. Des de llavors, el conflicte amb els pastors d'ovelles, un animal que resulta molt més còmode d'atacar per a l'os que les vaques que protagonitzen la ramaderia a Astúries o Palència, mai no ha estat gaire lluny.

El 2008, l'atac a la Vall d'Aran d'una ossa anomenada Hvala a un caçador, al qual va provocar 13 punts de sutura entre la cama esquerra i el braç dret, va fer que tots els grups polítics en aquest territori s'unissin per exigir que els plantígrads, del primer al darrer, marxessin per on havien vingut. El 2020, va aparèixer mort l'os Cachou, al qual se li atribuïen cinc atacs a bestiar. Havia estat enverinat. La investigació, que continua en curs, va destapar una xarxa formada per funcionaris i autoritats que presumptament va ordir un pla perquè el plantígrad ingerís líquid anticongelant.

El recent atac a les ovelles de Cornellana ha tornat a escalfar els ànims, tot i que les agressions s'han reduït en els darrers temps. Segons les dades proporcionades per la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, els atacs d'os a ovelles i cabres al Pirineu català van pujar a 61 el 2018, però des d'aleshores han baixat fins a arribar als nou del passat any. Per això, sense deixar de reconèixer el que per a un pastor suposa que el seu bestiar aparegui atacat, encara que rebi compensacions econòmiques, la Generalitat crida a la calma. Els conservacionistes també argumenten que el debat se n’està «anant de les mans», posant el focus en la importància que un animal tan lligat al Pirineu com l'os torni a trepitjar les muntanyes.

Molta altura, pocs fruits

Però els pastors insisteixen que els plantígrads han de marxar, una posició que recolza la Unió de Pagesos. «Veig molt difícil la coexistència entre el bestiar extensiu i l'os. És ells o nosaltres. I la partida l'està guanyant l'os. No han posat límits a la zona, quants ossos hi ha d'haver, quan pararà tot això. Perquè el Pirineu no és Astúries. Les muntanyes aquí són molt més altes, amb menys fruita seca i silvestres. Quan l'animal es desperta d'hivernar, si no agafa un porc senglar, ho té difícil menjar. Això és el principi del final de la ramaderia», sosté Joan Guitart, coordinador de les comarques de muntanya al sindicat agrari.

Diumenge passat, Guitart i altres companys van pujar al Pallars Sobirà a acomiadar les ovelles de Cornellana, que ara són a Puiggròs, lluny del Pirineu i els seus ossos. Allà hi havia un senyor de 92 anys anomenat Josep Bringué, plorant per la desaparició de l'últim ramat en un poble que n’havia tingut quatre. Una idea va començar a instal·lar-se al grup com a forma de protesta davant del que va passar: una «vaga de muntanya». Segons Guitart, que aclareix que la decisió encara no s'ha pres, consistiria en «deixar de treure els animals. Abandonar-ho tot. Que netegi la muntanya ladministració. I si hi ha un incendi, ells en sabran».

Tanques electrificades

«Lamentem aquesta situació. No és una bona notícia per al país, perquè la ramaderia extensiva és gaire important per conservar aquests espais oberts», diu Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Però Vilahur també subratlla que les ovelles de Cornellana no tenien un gos de guarda, i que el pastor tampoc no havia fet servir el dispositiu de la Generalitat per evitar els atacs d'os durant aquests mesos, que consisteix a reagrupar diversos ramats i col·locar una tanca electrificada a l'espai on passen la nit.

«El reagrupament pot sonar bé. Et diuen que et cuiden les ovelles, però no les veus en dos o tres mesos –objecta Guitart, de la Unió de Pagesos–. I els animals s'engreixen menys. N'ajunten dos o tres mil, així que els més febles pateixen, perquè no troben menjar. Al final, és un altre problema derivat de l'os».

Pot ser. Però la ramaderia ovina extensiva té al Pirineu problemes més importants que l'os, segons Guillermo Palomero, president de la Fundación Oso Pardo. «El sector té reptes molt més grans, com la falta de relleu generacional o la seva capacitat per competir amb els preus del mercat», explica Palomero, per a qui el conflicte, en el fons, té prou a veure amb «un sindicat que aprofita la conjuntura per fer-se notar als mitjans», magnificant l'impacte d'atacs com els patits pel ramat de Cornellana.

L'antic pastor, mentrestant, continua capcot, trist. Troba a faltar a primera hora del matí, pujar al seu tot terreny i dirigir-se a la muntanya a passar el dia amb les seves ovelles. Cornellana pensava jubilar-se d'aquí a una mica, però no així. «No amb aquesta angoixa», assenyala. «Des d'aleshores se m'ha quedat una mica entre l'estómac i el cor. I no se'n va. La meva vida és la família i les ovelles –diu entre llàgrimes–. Hi haurà qui digui que soc un sentimental per prendre-m'ho així, però com més les cuides, més et fa mal. El que jo sento ara no ho desitjo a ningú».