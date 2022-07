El Bàsquet Girona s’interessa per la situació de Quino Colom i Patricio Garino

El Bàsquet Girona continua immers en la confecció de la plantilla per a la temporada que ve, la del retorn a l’ACB. Amb l’anunci el divendres passat d’Aíto García Reneses com a entrenador, els gironins ja tenien el capità del vaixell per dirigir el projecte i un punt de partida per perfilar la plantilla. Els jugadors que continuaran la pròxima temporada són Marc Gasol, Èric Vila i Maxi Fjellerup. Precisament el jugador argentí va rebre ahir el reconeixement de la FEB com «l’aler revelació» de la temporada passada.

Precisament en aquesta posició, la de base, és on l’equip està sondejant reforços. Un dels noms que sona amb més força és el de Quina Colom, experimentat base andorrà. Internacional amb Espanya en les últimes finestres, Colom va jugar l’última temporada a la lliga grega amb l’AEK d’Atenes. Un altre dels noms que s’han vinculat al Bàsquet Girona és el de Patricino Garino, exjugador del Baskonia. L’aler a argentí va desvincular-se al gener del Nanterre francès després de patir una greu lesió. Ja recuperat busca un lloc on tornar a competir.