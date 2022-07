La Barça Residency Academy dels EUA, una del mig centenar de residències de joves talents que el FC Barcelona té repartides pel món, es troba «devastada» per la mort de Carter Payne, de 20 anys. «Estem devastats per la tràgica pèrdua d’un dels nostres, l’alumne del Barça Carter Payne», ha publicat al seu compte de Twitter la Barça Residency Academy.

«Carter va ser un germà extraordinari, company d’equip i estudiant atleta a qui trobarem molt a faltar. Enviem el nostre amor i suport a la família i amics de Carter durant aquest moment extremadament difícil», ha assegurat la residència nord-americana del Barça ubicada a Casa Grande (Arizona), que va ser inaugurada el 2017.

Al Tormenta FC

Payne, que militava actualment a l’equip Tormenta FC, va ser atropellat a Statesboro (Geòrgia, EUA), segons informacions difoses pel mateix club, que ha anunciat, a més, la creació d’una fundació que porta el seu nom per recaptar diners per ajudar la seva família.

Segons el mitjà local ‘Wtoc’, Payne va ser atropellat el dia 8 per un cotxe quan conduïa un escúter elèctric a prop del campus de Georgia Southern. Segons l’informe, no es va aturar a socórrer-lo i va fugir.

El futbolista va ser traslladat d’urgència amb avió al Memorial Health: Southeast Georgia Hospital, on no van poder fer res per salvar-li la vida.